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РИА Новости

США не выполняют обязательства по СНВ, заявил Генштаб

Вчера, 12:52
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и Барак Обама после подписания договора СНВ-3 в Праге
Дмитрий Медведев и Барак Обама после подписания договора СНВ-3 в Праге
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Превышение США по количеству носителей в рамках СНВ сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции, заявил в четверг начальник управления главного оперативного управления Генштаба РФ Андрей Стерлин.
Он отметил, что США в отличие от РФ не выполняют свои обязательства в рамках действующего ДСНВ, в частности по переоборудованию части тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок стратегических ракет.
Пуск ракеты подводного базирования Trident II D5
Вчера, 12:29
Военный политолог: Америке пора прекращать "игры" вокруг безопасности Москва призывает Вашингтон к прямому диалогу между военными экспертами по теме стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Этот призыв прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог Александр Перенджиев.
"Фактически США обладают большим числом носителей ядерного оружия, чем предписано соглашением. Превышение по носителям сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции", - сказал Стерлин, выступая на слушаниях по стратегической стабильности в Госдуме.
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Договор СНВ-3РоссияСШАВ мире
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