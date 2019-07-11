США не выполняют обязательства по СНВ, заявил Генштаб

Дмитрий Медведев и Барак Обама после подписания договора СНВ-3 в Праге

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Превышение США по количеству носителей в рамках СНВ сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции, заявил в четверг начальник управления главного оперативного управления Генштаба РФ Андрей Стерлин.

Он отметил, что США в отличие от РФ не выполняют свои обязательства в рамках действующего ДСНВ, в частности по переоборудованию части тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок стратегических ракет.