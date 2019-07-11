США не выполняют обязательства по СНВ, заявил Генштаб

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Превышение США по количеству носителей в рамках СНВ сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции, заявил в четверг начальник управления главного оперативного управления Генштаба РФ Андрей Стерлин.
Он отметил, что США в отличие от РФ не выполняют свои обязательства в рамках действующего ДСНВ, в частности по переоборудованию части тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок стратегических ракет.
Вчера, 12:29Военный политолог: Америке пора прекращать "игры" вокруг безопасности Москва призывает Вашингтон к прямому диалогу между военными экспертами по теме стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Этот призыв прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог Александр Перенджиев.
"Фактически США обладают большим числом носителей ядерного оружия, чем предписано соглашением. Превышение по носителям сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции", - сказал Стерлин, выступая на слушаниях по стратегической стабильности в Госдуме.