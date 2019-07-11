Правительство выделит 2,3 миллиарда рублей пострадавшим в Иркутской области

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Необходимо как можно быстрее помочь пострадавшим при наводнении в Иркутской области, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

На помощь жителям Приангарья и ликвидацию последствий паводка уже направлено более 660 миллионов рублей. Как подчеркнул премьер, из резерва выделят еще 2,3 миллиарда.

"Социальные выплаты уже идут, но важно, чтобы все, кому положены такие компенсации, получили их как можно скорее. Я просил бы всех ответственных за этот процесс в правительстве, но, естественно, в координации с руководством региона, следить за тем, как эти выплаты осуществляются", — сказал Медведев.

По последним данным, при наводнении погибли 25 человек, 11 местных жителей числятся пропавшими без вести, более 500 госпитализированы.

В городе Тулуне, по которому стихия ударила сильнее всего, подтопленными остаются 149 домов.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объявил 12 июля днем траура по погибшим.

Чрезвычайная ситуация федерального масштаба

Сильные дожди в Приангарье привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

В зону бедствия попали 110 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов.

Сейчас все реки в Иркутской области вернулись в свои русла. Специальные службы и военные восстанавливают дома и дороги, разбирают завалы. Однако, по заключению комиссии, 3,5 тысячи жилых домов ремонту не подлежат.