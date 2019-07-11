Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T13:26Z
https://ria.ru/20190711/1556416439.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Польше пропал пятилетний россиянин

Вчера, 12:41
2558
ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
Как сообщает польская полиция, пятилетнего Давида Жуковского, который находился в населенном пункте Гроджиск Мазовецкий, "в среду около 17 часов забрал отец и уехал в неизвестном направлении".
Около 21.00 тело 32-летнего отца было найдено на железнодорожном переезде.
В настоящее время местонахождение мальчика неизвестно.
Автомобиль отца был найден примерно в трех километрах от места трагедии.
Полиция просит отозваться всех, кто видел серую Skoda Fabia со шторкой, на которой изображен мультипликационный герой – автомобиль Молния Маккуин.
Иконки социальных сетей на экране смартфона
5 июля, 02:32
Жена нашла без вести пропавшего мужа в социальной сети
По данным полиции, автомобиль, в котором перемещался отец мальчика, был замечен недалеко от аэропорта Шопена в Варшаве.
В поисках задействованы несколько сотен полицейских и пожарных, служебные собаки, а также полицейский вертолет. Проверяются все места, где в последние часы жизни находился отец.
Как сообщил РИА Новости представитель консульского отдела посольства России в Польше, мальчик имеет российское гражданство.
В посольстве России отметили, что "консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с полицией и отслеживает поиски Давида Жуковского".
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
18 июня, 13:09
Кузнецова предложила проводить в школах занятия по поиску пропавших людей
02224131
Обсудить 0
ПольшаРоссияВ мире
Рекомендуем
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
РИА
Новости
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Собака породы алабай
Список потенциально опасных пород собак могут расширить до 35 пунктов
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах. Съемка очевидцев
Двенадцать человек пострадали при крупном пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Фотография, полученная в первые четыре секунды после посадки Хаябусы-2 на астероид
Японский зонд передал первые кадры после второй посадки на астероид
Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
Фрагмент черепа неандертальца (справа) и кроманьонца (слева) возрастом в 210 тысяч лет
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Аромат духов
Американские ученые раскрыли один из главных секретов секса
Нашивки на военную форму для призывников
В Минобороны назвали лучший регион по подготовке призывников к армии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
Лента новостейМолния