В Польше пропал пятилетний россиянин

ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.

Как сообщает польская полиция, пятилетнего Давида Жуковского, который находился в населенном пункте Гроджиск Мазовецкий, "в среду около 17 часов забрал отец и уехал в неизвестном направлении".

Около 21.00 тело 32-летнего отца было найдено на железнодорожном переезде.

В настоящее время местонахождение мальчика неизвестно.

Автомобиль отца был найден примерно в трех километрах от места трагедии.

Полиция просит отозваться всех, кто видел серую Skoda Fabia со шторкой, на которой изображен мультипликационный герой – автомобиль Молния Маккуин.

По данным полиции, автомобиль, в котором перемещался отец мальчика, был замечен недалеко от аэропорта Шопена в Варшаве.

В поисках задействованы несколько сотен полицейских и пожарных, служебные собаки, а также полицейский вертолет. Проверяются все места, где в последние часы жизни находился отец.

Как сообщил РИА Новости представитель консульского отдела посольства России в Польше, мальчик имеет российское гражданство.