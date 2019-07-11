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2019-07-11T12:40Z
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РИА Новости

СК назвал причину обысков в кабинете первого вице-премьера Якутии

Вчера, 12:40
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ЯКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Выемка документов в кабинете первого зампреда якутского правительства и министерстве транспорта и дорожного хозяйства в рамках уголовного дела проводилась по факту фиктивной приемки работ по обслуживанию автодорог в Усть-Майском улусе, информирует СУСК РФ по региону.
Ранее власти республики заявили, что в четверг оперативные мероприятия ФСБ в кабинете первого вице-премьера Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта и дорожного хозяйства проводились из-за уголовного дела в отношении экс-заместителя начальника отдела эксплуатации автодорог ГКУ "Управление автомобильных дорог республики Саха (Якутия)" в Усть-Майском улусе, который обвиняется во взятке в 3 миллиона рублей.
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Следствие опровергает данные властей. "Следствие отмечает, что сведения о проведении обысков в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела эксплуатации автодорог ГКУ "Управление автомобильных дорог РС (Я)", являются недостоверными", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что мотивом для обысков и выемки документов стало "расследование уголовного дела, возбужденного "по факту фиктивной приемки работ по обслуживанию автомобильных дорог в Усть-Майском районе в отношении должностных лиц ГКУ "Управление автомобильных дорог РС (Я)" по признакам… превышения должностных полномочий".
Следствие заявляет, что сотрудники учреждения в нарушение положений государственного контракта в 2018-2019 годах приняли работы одной из коммерческих фирм, при этом им достоверно было известно, что часть работ не выполнена.
По данным СК, установлена сумма ущерба - более 4 миллионов 300 тысяч рублей. "...Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В целях обнаружения и изъятия интересующих следствие документов и предметов проводятся обыски в зданиях правительства и министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Саха (Якутия)", - пояснили в ведомстве.
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