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РИА Новости

Медики на месте оказывают помощь пострадавшим при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Вчера, 12:39
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© АГН "Москва"Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
© АГН "Москва"
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Медики оказывают на месте помощь пострадавшим при пожаре на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Семь человек пострадали, по предварительным данным, при пожаре на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, один из них в тяжелом состоянии. У всех пострадавших отравление продуктами горения и ожоги. По данным областного Минздрава, пострадали шесть человек. Неофициально же заявлялось о восьми, так что информация уточняется.
"Помощь оказывается на месте", - сказали в министерстве здравоохранения.
Площадь пожара, по данным экстренных служб, составляет 200 квадратных метров, высота пламени достигает 50 метров. Два вертолета и два пожарных поезда направлены для борьбы с огнем на ТЭЦ-27
ТЭЦ-27 (ранее называлась "Северная ТЭЦ") обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также самих Мытищ. В качестве топлива использует природный газ. ТЭЦ начали строить в 1987 году, это самая новая электростанция, снабжающая электричеством Москву. В 2000-х на станции построили два новых энергоблока.
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