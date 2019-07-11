Медики на месте оказывают помощь пострадавшим при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Медики оказывают на месте помощь пострадавшим при пожаре на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.

Семь человек пострадали, по предварительным данным, при пожаре на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, один из них в тяжелом состоянии. У всех пострадавших отравление продуктами горения и ожоги. По данным областного Минздрава, пострадали шесть человек. Неофициально же заявлялось о восьми, так что информация уточняется.

"Помощь оказывается на месте", - сказали в министерстве здравоохранения.

Площадь пожара, по данным экстренных служб, составляет 200 квадратных метров, высота пламени достигает 50 метров. Два вертолета и два пожарных поезда направлены для борьбы с огнем на ТЭЦ-27