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РИА Новости

Ученые обнаружили новые возможные пустоты рядом с пещерой "Таврида"

Вчера, 12:39
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© Фото предоставлено КРО РГОПещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида"
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы Таврида
© Фото предоставлено КРО РГО
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Рядом с крымской пещерой "Таврида", открытой в прошлом году при строительстве автотрассы, путем проведения геофизических исследований найдены, предположительно, новые подземные пустоты, сообщил председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.
По его словам, результаты получены путем обработки первых добытых данных геофизических исследований, которые проводят ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского с сотрудниками лаборатории электромагнитных полей Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука сибирского отделения РАН.
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"Очень похоже, по всем полученным данным, что там есть новые пустоты – крупные неизвестные галереи этой же системы. Полученная картинка, по аналогии с открытой пещерой, дает право провести аналогии и говорить о существовании с большой долей вероятности новых пустот. Пока мы только можем интерпретировать полученные данные исследования, которые подтвердятся только после проведения бурения и возможного последующего входа в пещеру", - сказал журналистам Самохин.
По его словам, протяженность пещеры "Таврида" может возрасти в несколько раз.
"Я уверен, что мы найдем еще очень большую сетку пустот и пещера будет не 1300 метров, а километров 10. Это с большой долей вероятности, а может быть даже и больше. Это большая пещера, которую нам предстоит найти и мы ее найдем", - сказал спелеолог.
Уникальная карстовая пещера была обнаружена в ходе строительства четырехполосной трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя на участке в Белогорском районе возле поселка Зуя. Полость, по мнению ученых, образовалась в результате длительных процессов воздействия напорных подземных вод. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных.
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