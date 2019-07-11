Госдума приняла закон о штрафах за противодействие смене зарплатного банка

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, устанавливающий штрафы до 50 тысяч рублей для работодателей, препятствующих праву работника на смену банка, в который переводится его зарплата.

Документ, внесенный правительством РФ, устанавливает административную ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена его заработная плата. Согласно закону, за такое правонарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 1 до 5 тысяч рублей, на юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

Также отдельным законом, принятым Госдумой в четверг, увеличивается срок предупреждения работником работодателя о выборе зарплатного банка до 15 календарных дней с 5 рабочих дней.

Кроме того, вводятся дополнительные гарантии для людей, желающих выбрать банк, в котором они будут получать зарплату, отмечал ранее премьер-министр Дмитрий Медведев. Сейчас, по его словам, кредитную организацию, в которую переводится зарплата работника, обычно выбирает работодатель.