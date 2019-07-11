Высота факела от пожара на подмосковной ТЭЦ начала снижаться

Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Высота факела на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах снижается, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Согласно неофициальным сведениям, на пике факел достигал высоты в 50 метров. Сейчас, по информации пресс-службы МЧС, "интенсивность факельного горения снижается".

По разным данным, при пожаре пострадали от шести до восьми человек.