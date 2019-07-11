Движение на четырех шоссе затруднено из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Движение на четырех шоссе затруднено из-за крупного пожара на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, стоит искать пути объезда по Липкинскому и Алтуфьевскому шоссе, сообщило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее сообщалось, что Осташковское шоссе перекрыли из-за пожара на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в Мытищах.

"В связи с пожаром на ТЭЦ "Северная" в Мытищах перекрыто движение на Осташковском шоссе с 0 километра от МКАД. Затруднено движение на участках Осташковского, Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах. Выбирайте пути объезда по Липкинскому и Алтуфьевскому шоссе", - говорится в сообщении.

Площадь пожара, по данным экстренных служб, составляет 200 квадратных метров, высота пламени достигает 50 метров.