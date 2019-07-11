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РИА Новости

Движение на четырех шоссе затруднено из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах

Вчера, 12:31
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© АГН "Москва"Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
© АГН "Москва"
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Движение на четырех шоссе затруднено из-за крупного пожара на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, стоит искать пути объезда по Липкинскому и Алтуфьевскому шоссе, сообщило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ранее сообщалось, что Осташковское шоссе перекрыли из-за пожара на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в Мытищах.
"В связи с пожаром на ТЭЦ "Северная" в Мытищах перекрыто движение на Осташковском шоссе с 0 километра от МКАД. Затруднено движение на участках Осташковского, Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах. Выбирайте пути объезда по Липкинскому и Алтуфьевскому шоссе", - говорится в сообщении.
Площадь пожара, по данным экстренных служб, составляет 200 квадратных метров, высота пламени достигает 50 метров.
ТЭЦ-27 (ранее называлась "Северная ТЭЦ") обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также самих Мытищ. В качестве топлива использует природный газ. ТЭЦ начали строить в 1987 году, это самая новая электростанция, снабжающая электричеством Москву. В 2000-х на станции построили два новых энергоблока.
Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
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