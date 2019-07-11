Додон подписал указ об отставке генпрокурора Молдавии

КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, подписал заявление об отставке генпрокурора Эдуарда Харунжена.

"Сегодня генеральный прокурор подал заявление об отставке президенту республики Молдова. На основании запроса Харунджена я подписал указ об освобождении его от должности" - написал Додон на своей странице в Facebook

Президент отметил, что новый руководитель Генпрокуратуры должен быть выбран в скорейшие сроки и в соответствии с законом.

"Считаю, что новый генеральный прокурор должен быть гражданином Молдавии, обладать опытом работы в прокуратуре, быть неподкупным и иметь возможность восстановить образ учреждения, обеспечив верховенство закона и расследование многочисленных преступлений, совершенных в прошлом", - добавил Додон.