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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон подписал указ об отставке генпрокурора Молдавии

Вчера, 12:30
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, подписал заявление об отставке генпрокурора Эдуарда Харунжена.
"Сегодня генеральный прокурор подал заявление об отставке президенту республики Молдова. На основании запроса Харунджена я подписал указ об освобождении его от должности" - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент отметил, что новый руководитель Генпрокуратуры должен быть выбран в скорейшие сроки и в соответствии с законом.
"Считаю, что новый генеральный прокурор должен быть гражданином Молдавии, обладать опытом работы в прокуратуре, быть неподкупным и иметь возможность восстановить образ учреждения, обеспечив верховенство закона и расследование многочисленных преступлений, совершенных в прошлом", - добавил Додон.
Парламент Молдавии на заседании во вторник решил, что при назначении Харунжена на пост генпрокурора были допущены нарушения. Он рекомендовал президенту отправить главу Генпрокуратуры в отставку. Кроме того, Харунджен может стать фигурантом дела об узурпации власти в стране.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
5 июля, 14:09
Парламент Молдавии утвердил отставку главы ЦИК
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Политический кризис в МолдавииИгорь ДодонМолдавияВ мире
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