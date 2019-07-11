К горящей ТЭЦ в Мытищах направили два вертолета и два пожарных поезда

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Два вертолета и два пожарных поезда направлены для борьбы с огнем на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"К месту пожара вылетели два вертолета и направлены два пожарных поезда", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ РИА Новости сообщили, что в четверг на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах загорелась газовая станция высокого давления. Площадь пожара, по данным экстренных служб, составляет 200 квадратных метров, высота пламени достигает 50 метров.