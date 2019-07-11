К горящей ТЭЦ в Мытищах направили два вертолета и два пожарных поезда

Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Два вертолета и два пожарных поезда направлены для борьбы с огнем на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"К месту пожара вылетели два вертолета и направлены два пожарных поезда", - сказал собеседник агентства.