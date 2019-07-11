В Албании российский дипломат с супругой попали в ДТП

БЕЛГРАД, 11 июл — РИА Новости. Российский дипломат с супругой попали в ДТП в Албании, сообщили РИА Новости в посольстве России в Тиране.

Авария произошла накануне вечером, около 17:00 (18:00 мск), в районе города Либражд на востоке страны.

По данным посольства, дипломат не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым авто с албанскими номерами.

"После медицинского освидетельствования у участников аварии зарегистрированы незначительные переломы и ушибы, ни в коем случае не угрожающие их жизни", — сказал собеседник агентства.