В Албании российский дипломат с супругой попали в ДТП

БЕЛГРАД, 11 июл — РИА Новости. Российский дипломат с супругой попали в ДТП в Албании, сообщили РИА Новости в посольстве России в Тиране.
Авария произошла накануне вечером, около 17:00 (18:00 мск), в районе города Либражд на востоке страны.
По данным посольства, дипломат не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым авто с албанскими номерами.
"После медицинского освидетельствования у участников аварии зарегистрированы незначительные переломы и ушибы, ни в коем случае не угрожающие их жизни", — сказал собеседник агентства.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь, добавили в посольстве. По предварительному заключению полиции, причиной столкновения стала плохая погода — начавшийся проливной дождь и скользкая грязная дорога.
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