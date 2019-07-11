В МЧС сообщили о семи пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Семь человек пострадали, по предварительным данным, при пожаре на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Предварительно, по данным ВЦМК "Защита", пострадало семь человек", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, один из них в тяжелом состоянии. У всех пострадавших отравление продуктами горения и ожоги.