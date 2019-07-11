В ПФР прокомментировали сообщения о задержании замглавы фонда

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Пенсионный фонд России работает в штатном режиме и оказывает содействие следствию, сообщили в пресс-службе фонда.

Ранее СМИ появилась информация о задержании зампредправления ПФР Алексея Иванова сотрудниками ФСБ при получении взятки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не знают, что стало причиной следственных действий.