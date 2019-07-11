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РИА Новости

В ДНР заявили о росте числа обстрелов после поручений Зеленского

Вчера, 12:22
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка. 11 июля 2019
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка. 11 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка. 11 июля 2019
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Число обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков резко увеличилось после поручения президента Украины Владимира Зеленсокого Генштабу страны "жестко реагировать на любые попытки вооруженных провокаций", сообщили в четверг РИА Новости в управлении Народной милиции ДНР.
Ранее украинское командование заявило об обстреле ополченцами военного грузовика в Донбассе, один украинский силовик погиб, один пострадал. В ДНР обвинения в обстреле отвергли. Зеленский назвал инцидент попыткой сорвать минские соглашения. Он поручил начальнику Генштаба "максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций".
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"Своим заявление Зеленский по сути развязал руки украинским силовикам на уничтожение жителей Донбасса. После его слов число обстрелов территории республики резко увеличилось. Со вчерашнего вечера по территории ДНР украинскими силовиками выпущено более 200 мин и артснарядов", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, в результате массированных обстрелов в Горловке погибла женщина, на юге ДНР под обстрел попали сотрудники МЧС, есть разрушения жилых домов, объектов инфраструктуры и школы.
"Вместо того, чтобы выполнить свои предвыборные обещания и прекратить огонь в Донбассе, Зеленский поощряет украинских военных преступников на продолжение боевых действий. Призываем мировое сообщество не оставить без внимания данный факт и заставить Киев выполнять минские соглашения", - добавили в ведомстве.
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