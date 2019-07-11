Песков прокомментировал исключение Воробьева из списка помощников полпреда

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Необходимо проверить информацию об исключении арестованного по подозрению в государственной измене Александра Воробьева из списка помощников полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, сказала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не располагаю этой информацией. Мне нужно ее просто проверить. Это не указная должность, то есть люди такого уровня не назначаются указами президента. Ежедневно, как вы понимаете, многие-многие передвижения по службе, и в этом плане большой объем документов проходит", - сказал Песков.

О задержании Воробьева ФСБ России объявила в минувшую пятницу. Сейчас чиновник находится в СИЗО "Лефортово". Подробности уголовного дела не уточняются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.

Информация о задержании Воробьева доведена до президента Владимира Путина, заявил ранее Песков. По его словам, встреч с полпредом Цукановым по этому вопросу глава государства не проводил.

Воробьев в 2006-2008 годах работал в администрации города Гусева, затем юристом, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. С 2018 года возглавил аппарат Цуканова, а затем стал его помощником.