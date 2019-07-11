Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T12:20Z
https://ria.ru/20190711/1556415139.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155625/00/1556250091_0:149:3071:1876_1036x0_80_0_0_b45c39b9e0834d21eb5a3dbdde4d0957.jpg
РИА Новости

Песков прокомментировал исключение Воробьева из списка помощников полпреда

Вчера, 12:20
498
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗадержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Необходимо проверить информацию об исключении арестованного по подозрению в государственной измене Александра Воробьева из списка помощников полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, сказала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не располагаю этой информацией. Мне нужно ее просто проверить. Это не указная должность, то есть люди такого уровня не назначаются указами президента. Ежедневно, как вы понимаете, многие-многие передвижения по службе, и в этом плане большой объем документов проходит", - сказал Песков.
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
5 июля, 18:53
В полпредстве УФО заявили, что арестованный Воробьев работал в Москве
О задержании Воробьева ФСБ России объявила в минувшую пятницу. Сейчас чиновник находится в СИЗО "Лефортово". Подробности уголовного дела не уточняются, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.
Информация о задержании Воробьева доведена до президента Владимира Путина, заявил ранее Песков. По его словам, встреч с полпредом Цукановым по этому вопросу глава государства не проводил.
Воробьев в 2006-2008 годах работал в администрации города Гусева, затем юристом, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. С 2018 года возглавил аппарат Цуканова, а затем стал его помощником.
Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде, в последние годы за государственную измену сроки получают по четыре-шесть россиян ежегодно, но в 2016-м был всплеск - сразу 14 приговоров.
130111
Обсудить 1
Уральский федеральный университетПолитика
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему не анонсируются внутренние поездки Путина
РИА
Новости
В Москве проводят проверку после инцидента с журналисткой Bloomberg
СК назвал причину обысков в кабинете первого вице-премьера Якутии
Алексей Иванов
В ПФР прокомментировали сообщения о задержании замглавы фонда
Лента
новостей
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон подписал указ об отставке генпрокурора Молдавии
Генштаб заявил об отказе США от переговоров о неразмещении оружия в космосе
Андрей Климов
Провокацию в адрес делегатов МАП в Грузии готовили год, заявил Климов
Дмитрий Медведев и Барак Обама после подписания договора СНВ-3 в Праге
США не выполняют обязательства по СНВ, заявил Генштаб
В Подмосковье нашли обвиняемого в убийстве сотрудника ГИБДД в 2003 году
Президент Украины Владимир Зеленский
Уровень доверия жителей Украины к Зеленскому снизился до 65%, показал опрос
Президент РФ Владимир Путин общается с горожанами во время рабочей поездки в Екатеринбург
В Кремле объяснили выход Путина к людям в Екатеринбурге
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии. 3 июля 2019
СК Белоруссии арестовал двух россиян в связи с ЧП во время салюта в Минске
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков предложил МИА "Россия сегодня" провести конференцию по свободе слова
Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
В МЧС сообщили о семи пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
Лента новостейМолния