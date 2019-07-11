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2019-07-11T12:19Z
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РИА Новости

В Москве проводят проверку после инцидента с журналисткой Bloomberg

Вчера, 12:19
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Полицейские проверяют информацию, изложенную в заявлении журналистки агентства Bloomberg, о произошедшем с ней инциденте недалеко от Кремля.
"В полицию обратилась москвичка 1985 года рождения. Она сообщила, что неизвестный на улице Моховая, дом 15/1 обхватил ее руками, после чего попытался поднять ее. Гражданка оттолкнула его и проследовала к месту работы. По ее словам, он ее не преследовал", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Он добавил, что полиция приняла заявление девушки и проводит проверку по указанному инциденту.
Со своей стороны, знакомый с ситуацией источник сообщил РИА Новости, что речь идет о журналистке агентства Bloomberg.
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