В Москве проводят проверку после инцидента с журналисткой Bloomberg

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Полицейские проверяют информацию, изложенную в заявлении журналистки агентства Bloomberg, о произошедшем с ней инциденте недалеко от Кремля.

"В полицию обратилась москвичка 1985 года рождения. Она сообщила, что неизвестный на улице Моховая, дом 15/1 обхватил ее руками, после чего попытался поднять ее. Гражданка оттолкнула его и проследовала к месту работы. По ее словам, он ее не преследовал", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.