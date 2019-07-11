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РИА Новости
Культура

Дэвид Финчер снимет фильм о сценаристе "Гражданина Кейна"

Вчера, 12:47
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© AFP 2019 / Alberto E. RodriguezРежиссер Дэвид Финчер
Режиссер Дэвид Финчер
© AFP 2019 / Alberto E. Rodriguez
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Дэвид Финчер снимет фильм о Германе Манкевиче, сценаристе "Гражданина Кейна", роль которого исполнит Гэри Олдман, сообщает Screeenrant.
Лента будет называться "Манк" (сокращение от фамилии главного героя). Он прославился после оскароносного сценария "Гражданина Кейна" (1941 год, в соавторстве с Орсоном Уэллсом), но также работал и над другими проектами – в частности, сценарием "Волшебника страны Оз" (1939).
Байопик о Манкевиче станет первым художественным фильмом, который Финчер снимет после "Исчезнувшей" 2014 года. Сценарий к "Манку" написал отец режиссера – Джек Финчер незадолго до своей смерти в 2003 году.
Детали сюжета пока не разглашаются, но уже известно, что в фильм расскажет о создании сценария "Гражданина Кейна" и последовавшей за ним ссоре соавторов, каждый из которых считал "Оскар" своей заслугой.
Фильм будет черно-белым, съемки начнутся в ноябре.
© AP Photo / InvisionАктер Гэри Олдман
Актер Гэри Олдман
© AP Photo / Invision
Актер Гэри Олдман
Гэри Олдман уже не раз снимался в байопиках. Так, он сыграл Людвига Ван Бетховена в фильме "Бессмертная возлюбленная" (1994), а также премьер-министра Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена" (2017), за роль которого получил "Оскара".
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