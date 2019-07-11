Дэвид Финчер снимет фильм о сценаристе "Гражданина Кейна"

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Дэвид Финчер снимет фильм о Германе Манкевиче, сценаристе "Гражданина Кейна", роль которого исполнит Гэри Олдман, . Дэвид Финчер снимет фильм о Германе Манкевиче, сценаристе "Гражданина Кейна", роль которого исполнит Гэри Олдман, сообщает Screeenrant.

Лента будет называться "Манк" (сокращение от фамилии главного героя). Он прославился после оскароносного сценария "Гражданина Кейна" (1941 год, в соавторстве с Орсоном Уэллсом), но также работал и над другими проектами – в частности, сценарием "Волшебника страны Оз" (1939).

Байопик о Манкевиче станет первым художественным фильмом, который Финчер снимет после "Исчезнувшей" 2014 года. Сценарий к "Манку" написал отец режиссера – Джек Финчер незадолго до своей смерти в 2003 году.

Детали сюжета пока не разглашаются, но уже известно, что в фильм расскажет о создании сценария "Гражданина Кейна" и последовавшей за ним ссоре соавторов, каждый из которых считал "Оскар" своей заслугой.

Фильм будет черно-белым, съемки начнутся в ноябре.

© AP Photo / Invision Актер Гэри Олдман © AP Photo / Invision Актер Гэри Олдман