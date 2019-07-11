СК Белоруссии арестовал двух россиян в связи с ЧП во время салюта в Минске

МИНСК, 11 июл - РИА Новости. Двое граждан РФ заключены под стражу в связи с ЧП при салюте в Минске, во время которого пострадали люди и погибла женщина, обвинения им не предъявлены, сообщил в четверг председатель СК Белоруссии Иван Носкевич.

Во время салюта ко Дню независимости 3 июля в Минске из-за взрыва фейерверочных изделий погибла женщина, еще не менее 10 человек пострадали, двое из них остаются в больнице.

"Пока обвинение не предъявлено. У нас на это есть 10 дней, в эти сроки оно будет предъявлено. Мера пресечения избрана - в виде заключения под стражу", - сказал глава ведомства журналистам.

Он добавил, что четыре версии произошедшего рассматриваются следствием. "Самая очевидная, и она уже находит подтверждение - версия о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества. Теперь вопрос другой - они изначально были ненадлежащего качества, либо такими стали - это самый актуальный предмет расследования", - добавил глава СК.

Он отметил, что россияне дают показания, сотрудничают со следствием. "Во многом их показания прольют свет на реальную картину происшествия", - сказал глава СК Белоруссии. Носкевич добавил, что пока других задержаний по данному делу не было. "Если будет определена вина каких-то еще лиц, то будем принимать к ним меры процессуального принуждения", - сказал он.

Председатель комитета также не исключил, что белорусским следователям может понадобиться помощь российских коллег, но это будет понятно по ходу следствия.