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РИА Новости

СК Белоруссии арестовал двух россиян в связи с ЧП во время салюта в Минске

Вчера, 12:17
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПраздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии. 3 июля 2019
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии. 3 июля 2019
© Sputnik
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МИНСК, 11 июл - РИА Новости. Двое граждан РФ заключены под стражу в связи с ЧП при салюте в Минске, во время которого пострадали люди и погибла женщина, обвинения им не предъявлены, сообщил в четверг председатель СК Белоруссии Иван Носкевич.
Во время салюта ко Дню независимости 3 июля в Минске из-за взрыва фейерверочных изделий погибла женщина, еще не менее 10 человек пострадали, двое из них остаются в больнице.
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии
4 июля, 19:31
В Белоруссии задержали двух представителей поставщика фейерверков из России
"Пока обвинение не предъявлено. У нас на это есть 10 дней, в эти сроки оно будет предъявлено. Мера пресечения избрана - в виде заключения под стражу", - сказал глава ведомства журналистам.
Он добавил, что четыре версии произошедшего рассматриваются следствием. "Самая очевидная, и она уже находит подтверждение - версия о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества. Теперь вопрос другой - они изначально были ненадлежащего качества, либо такими стали - это самый актуальный предмет расследования", - добавил глава СК.
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии. 3 июля 2019
4 июля, 13:44
Обнародовано видео взрыва во время салюта в Минске
 Он отметил, что россияне дают показания, сотрудничают со следствием. "Во многом их показания прольют свет на реальную картину происшествия", - сказал глава СК Белоруссии. Носкевич добавил, что пока других задержаний по данному делу не было. "Если будет определена вина каких-то еще лиц, то будем принимать к ним меры процессуального принуждения", - сказал он.
Председатель комитета также не исключил, что белорусским следователям может понадобиться помощь российских коллег, но это будет понятно по ходу следствия.
Ранее в Минобороны республики заявили, что салютные установки и фейерверочные изделия были приобретены у российской компании ОАО "Пиро-Росс" (город Сергиев Посад). СК Белоруссии возбудил уголовное дело, рассматривает версию о некачественных зарядах. В рамках уголовного дела были задержаны двое представителей предприятия-поставщика фейерверков. Они ранее прибыли в Минск для оказания технической помощи при подготовке к праздничному салюту. В посольстве РФ в Белоруссии заявили, что российские дипломаты отслеживают ситуацию с задержанием в Минске россиян на предмет обеспечения соблюдения их законных прав, консулы уже посетили их.
Минск, Белоруссия
4 июля, 06:18
Белоруссия отметила День независимости военным парадом
202252
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ЧП во время салюта в МинскеБелоруссияРоссияВ мире
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