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РИА Новости

В Кремле объяснили выход Путина к людям в Екатеринбурге

Вчера, 12:16
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с горожанами во время рабочей поездки в Екатеринбург
Президент РФ Владимир Путин общается с горожанами во время рабочей поездки в Екатеринбург
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обычной практикой выход Владимира Путина к людям во время встреч и поездок.
Так он ответил на вопрос журналистов об общении главы государства с жителями Екатеринбурга.

"Он всегда, когда видит, что у места проведения мероприятий — это бывает или в каком-то высшем учебном заведении, или у здания администрации — собираются люди и ждут его, причем иногда они стоят ждут его по несколько часов, он всегда проявляет уважение, выходит и приветствует этих людей, — ответил пресс-секретарь.

Он добавил, что в ходе такого общения многие передают президенту письма или записки.
"Это обычная практика, это не что-то экстраординарное, так случилось и на этот раз, он успел с несколькими гражданами пообщаться", — сказал Песков.
По его словам, с точки зрения безопасности это "внеплановое мероприятие", но служба безопасности делает все необходимое. "Никоим образом не мешая президенту с гражданами", — заключил пресс-секретарь.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинЕкатеринбургРоссияОбщество
Популярные комментарии
У нас в России уже выход президента к людям заслуживает отдельной новости .Тьфу как противно
11 июля, 13:07
1448196
8201225
Как-то ухо режет фраза- выход к людям, про батюшку царя вспомнилось.
11 июля, 12:18
Юрий Иванов
8200120
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