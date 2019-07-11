В Кремле объяснили выход Путина к людям в Екатеринбурге

"Он всегда, когда видит, что у места проведения мероприятий — это бывает или в каком-то высшем учебном заведении, или у здания администрации — собираются люди и ждут его, причем иногда они стоят ждут его по несколько часов, он всегда проявляет уважение, выходит и приветствует этих людей, — ответил пресс-секретарь.