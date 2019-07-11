В Кремле объяснили выход Путина к людям в Екатеринбурге

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обычной практикой выход Владимира Путина к людям во время встреч и поездок.
Так он ответил на вопрос журналистов об общении главы государства с жителями Екатеринбурга.
"Он всегда, когда видит, что у места проведения мероприятий — это бывает или в каком-то высшем учебном заведении, или у здания администрации — собираются люди и ждут его, причем иногда они стоят ждут его по несколько часов, он всегда проявляет уважение, выходит и приветствует этих людей, — ответил пресс-секретарь.
Он добавил, что в ходе такого общения многие передают президенту письма или записки.
"Это обычная практика, это не что-то экстраординарное, так случилось и на этот раз, он успел с несколькими гражданами пообщаться", — сказал Песков.
По его словам, с точки зрения безопасности это "внеплановое мероприятие", но служба безопасности делает все необходимое. "Никоим образом не мешая президенту с гражданами", — заключил пресс-секретарь.