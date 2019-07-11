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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мощи святых покровителей семьи Петра и Февронии доставят из Мурома в Москву

Вчера, 12:13
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВерующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя
Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Мощи святых покровителей брака – благоверных князей Петра и Февронии Муромских доставят 14 июля на неделю из Мурома в Москву для поклонения верующих, встречу святыни возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщила в четверг пресс-служба предстоятеля.
"Русская православная церковь, стремящаяся донести свидетельство об идеале христианского супружества, любви и верности до сердца каждого жителя нашего Отечества, организует принесение святых мощей Петра и Февронии в Москву", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в пресс-службе, мероприятие благословил патриарх Кирилл, с 14 по 21 июля мощи святых будут находиться в храме Христа Спасителя. Праздничный молебен в кафедральном соборе возглавит предстоятель РПЦ, богослужение начнется в 15.00, вход на него свободный.
Доступ паломников в храм будет осуществляться с 15 по 21 июля с 08.00 до 20.00, в эти же дни здесь будет работать пресс-центр.
Русская православная церковь чтит память муромских святых супругов Петра и Февронии, живших на рубеже XII-XIII веков, 8 июля и 19 сентября. Их брак является образцом христианского супружества, святые издавна почитались на Руси как покровители супружеской жизни.
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8 июля 2018, 08:00Религия и мировоззрение
"Как жить сегодня Петру и Февронии": Церковь решает семейный вопрос
Согласно древнерусской летописи, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час – 8 июля по новому стилю. Мощи святых находятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.
С 2008 года в России в день покровителей брака празднуется День семьи, любви и верности.
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Религия и мировоззрениерелигия
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