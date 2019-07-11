Мощи святых покровителей семьи Петра и Февронии доставят из Мурома в Москву

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Мощи святых покровителей брака – благоверных князей Петра и Февронии Муромских доставят 14 июля на неделю из Мурома в Москву для поклонения верующих, встречу святыни возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщила в четверг пресс-служба предстоятеля.

"Русская православная церковь, стремящаяся донести свидетельство об идеале христианского супружества, любви и верности до сердца каждого жителя нашего Отечества, организует принесение святых мощей Петра и Февронии в Москву", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, мероприятие благословил патриарх Кирилл, с 14 по 21 июля мощи святых будут находиться в храме Христа Спасителя. Праздничный молебен в кафедральном соборе возглавит предстоятель РПЦ, богослужение начнется в 15.00, вход на него свободный.

Доступ паломников в храм будет осуществляться с 15 по 21 июля с 08.00 до 20.00, в эти же дни здесь будет работать пресс-центр.

Русская православная церковь чтит память муромских святых супругов Петра и Февронии, живших на рубеже XII-XIII веков, 8 июля и 19 сентября. Их брак является образцом христианского супружества, святые издавна почитались на Руси как покровители супружеской жизни.

Согласно древнерусской летописи, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час – 8 июля по новому стилю. Мощи святых находятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.