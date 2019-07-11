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РИА Новости

Источник: один из энергоблоков ТЭЦ в Мытищах отключился во время пожара

Вчера, 12:13
951
© АГН "Москва"Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
© АГН "Москва"
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Один из энергоблоков ТЭЦ-27 "Мосэнерго" в Мытищах аварийно отключился во время пожара на территории станции, прекратив выработку электроэнергии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в четверг на территории Северной ТЭЦ (ТЭЦ-27) в подмосковных Мытищах загорелась газовая станция высокого давления. Площадь пожара, по данным экстренных служб, составляет 200 квадратных метров, высота пламени достигает 50 метров.
Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
Вчера, 12:17
Пожар на ТЭЦ в Мытищах: есть пострадавшиеОгонь превышает высоту девятиэтажного дома. Есть пострадавшие. Очевидцы рассказали радио Sputnik, что пламя сопровождается гулом.
По его словам источника, энергоблоки сейчас не затронуты огнем, но один из них уже аварийно отключился и не исключено отключение еще одного блока.
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Пожар бушевал с утра. В небо взметнулся факел высотой 50 метров.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
1 из 11

Пожар бушевал с утра. В небо взметнулся факел высотой 50 метров.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Причиной ЧП стал прорыв газопровода, подающего топливо на теплоцентраль.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
2 из 11

Причиной ЧП стал прорыв газопровода, подающего топливо на теплоцентраль.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Огонь перекинулся на административное здание и склад, расположенные неподалеку от ТЭЦ.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
3 из 11

Огонь перекинулся на административное здание и склад, расположенные неподалеку от ТЭЦ.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.

Вертолет КА-32 противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
4 из 11

Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В результате пожара погибла женщина, работавшая охранником на ТЭЦ.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании около Северной ТЭЦ в Мытищах
5 из 11

В результате пожара погибла женщина, работавшая охранником на ТЭЦ.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Анастасия Качура / Перейти в фотобанк

Еще 13 человек пострадали.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
6 из 11

Еще 13 человек пострадали.

© РИА Новости / Анастасия Качура
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

У пострадавших — отравление продуктами горения и ожоги.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
7 из 11

У пострадавших — отравление продуктами горения и ожоги.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Двенадцати из них помощь оказали на месте, одного человека вертолетом доставили в больницу.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
8 из 11

Двенадцати из них помощь оказали на месте, одного человека вертолетом доставили в больницу.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской области

Следственный комитет начал проверку из-за пожара.

МЧС при ликвидации пожара на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
9 из 11

Следственный комитет начал проверку из-за пожара.

© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Тепловую нагрузку с ТЭЦ переключили на другие станции.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
10 из 11

Тепловую нагрузку с ТЭЦ переключили на другие станции.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Угрозы жителям Москвы и области нет, заверили в МЧС.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
11 из 11

Угрозы жителям Москвы и области нет, заверили в МЧС.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 11

Пожар бушевал с утра. В небо взметнулся факел высотой 50 метров.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 11

Причиной ЧП стал прорыв газопровода, подающего топливо на теплоцентраль.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 11

Огонь перекинулся на административное здание и склад, расположенные неподалеку от ТЭЦ.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 11

Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 11

В результате пожара погибла женщина, работавшая охранником на ТЭЦ.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
6 из 11

Еще 13 человек пострадали.

© РИА Новости / Анастасия Качура
Перейти в фотобанк
7 из 11

У пострадавших — отравление продуктами горения и ожоги.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
8 из 11

Двенадцати из них помощь оказали на месте, одного человека вертолетом доставили в больницу.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
9 из 11

Следственный комитет начал проверку из-за пожара.

© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
10 из 11

Тепловую нагрузку с ТЭЦ переключили на другие станции.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
11 из 11

Угрозы жителям Москвы и области нет, заверили в МЧС.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
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