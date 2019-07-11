Источник: один из энергоблоков ТЭЦ в Мытищах отключился во время пожара

Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Один из энергоблоков ТЭЦ-27 "Мосэнерго" в Мытищах аварийно отключился во время пожара на территории станции, прекратив выработку электроэнергии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в четверг на территории Северной ТЭЦ (ТЭЦ-27) в подмосковных Мытищах загорелась газовая станция высокого давления. Площадь пожара, по данным экстренных служб, составляет 200 квадратных метров, высота пламени достигает 50 метров.