Кандидатуру нового худрука театра Волкова не обсуждали с СТД

Ранее в распоряжение РИА Новости поступило письмо коллектива ярославского театра имени Волкова, который обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой решить конфликт, мешающий работе, между директором Алексеем Туркаловым и худруков Евгением Марчелли. Позже Мединский сообщил, что по итогам совещания директор театра освобожден от занимаемой должности, худруку объявлен выговор. Марчелли сообщил журналистам, что написал заявление об уходе. По словам Мединского, имя нового худрука объявят 19 августа.