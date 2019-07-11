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РИА Новости
Культура

Кандидатуру нового худрука театра Волкова не обсуждали с СТД

Вчера, 12:12
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CC BY-SA 4.0 / Николай Васильевич Белавин / Здание городского театра / Cropped imageЗдание Российский театр драмы имени Ф. Волкова в Ярославле
Здание Российский театр драмы имени Ф. Волкова в Ярославле
CC BY-SA 4.0 / Николай Васильевич Белавин / Здание городского театра / Cropped image
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Консультаций с Союзом театральных деятелей (СТД) РФ по поводу назначения нового худрука ярославского театра имени Волкова не проводилось, сообщается на официальном сайте организации.
Ранее в распоряжение РИА Новости поступило письмо коллектива ярославского театра имени Волкова, который обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой решить конфликт, мешающий работе, между директором Алексеем Туркаловым и худруков Евгением Марчелли. Позже Мединский сообщил, что по итогам совещания директор театра освобожден от занимаемой должности, худруку объявлен выговор. Марчелли сообщил журналистам, что написал заявление об уходе. По словам Мединского, имя нового худрука объявят 19 августа.
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"Сообщаем, что каких-либо консультаций с Союзом театральных деятелей России не проводилось, имя кандидата на пост художественного руководителя Театра имени Ф. Волкова для театрального сообщества остается неизвестным", - говорится в сообщении.
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КультураЕвгений МарчеллиВладимир МединскийМоскваРоссия
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