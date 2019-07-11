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РИА Новости

Пожар на ТЭЦ в Мытищах охватил 200 квадратных метров

Вчера, 12:11
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© АГН "Москва"Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
© АГН "Москва"
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Площадь пожара на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах составляет порядка 200 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Площадь пожара - 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его информации, пострадали восемь человек. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
Горит факел высотой около 50 метров. Группировка пожарных усиливается.
Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
Вчера, 12:13
Источник: один из энергоблоков ТЭЦ в Мытищах отключился во время пожара
ТЭЦ-27 (ранее называлась "Северная ТЭЦ") обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также самих Мытищ. В качестве топлива использует природный газ. ТЭЦ начали строить в 1987 году, это самая новая электростанция, снабжающая электричеством Москву. В 2000-х на станции построили два новых энергоблока.
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Пожар на ТЭЦ в МытищахМытищиПроисшествия
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Источник: один из энергоблоков ТЭЦ в Мытищах отключился во время пожара
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