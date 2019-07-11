Пожар на ТЭЦ в Мытищах охватил 200 квадратных метров

По его информации, пострадали восемь человек. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.

Источник: один из энергоблоков ТЭЦ в Мытищах отключился во время пожара

Источник: один из энергоблоков ТЭЦ в Мытищах отключился во время пожара

ТЭЦ-27 (ранее называлась "Северная ТЭЦ") обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также самих Мытищ. В качестве топлива использует природный газ. ТЭЦ начали строить в 1987 году, это самая новая электростанция, снабжающая электричеством Москву. В 2000-х на станции построили два новых энергоблока.