Песков прокомментировал заявления о безопасности журналистов в России

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Нельзя делать обобщающих выводов о том, что журналистам стоит опасаться за свою жизнь и свободу после дела Ивана Голунова и случая, произошедшего в суде Реутова, по которому ситуация пока остается неясной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я так не считаю, такие обобщающие выводы, что журналистам стоит опасаться. Я не сторонник таких выводов и не могу с ними согласиться", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя сообщения о потасовке в суде Реутова, где ОМОН якобы избил людей, которые пришли поддержать журналиста, активиста Евгения Куракина, Песков отметил, что ничего не слышал о происшествии и не располагает никакой информацией.

"Думаю, что необходимо для прояснения ситуации обратиться в пресс-службы министерства внутренних дел, Росгвардии, чтобы узнать, чем были вызваны действия правоохранителей, насколько они соответствовали законодательству и так далее", - пояснил он.