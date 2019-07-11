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РИА Новости

Песков прокомментировал заявления о безопасности журналистов в России

Вчера, 12:11
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Нельзя делать обобщающих выводов о том, что журналистам стоит опасаться за свою жизнь и свободу после дела Ивана Голунова и случая, произошедшего в суде Реутова, по которому ситуация пока остается неясной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я так не считаю, такие обобщающие выводы, что журналистам стоит опасаться. Я не сторонник таких выводов и не могу с ними согласиться", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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Комментируя сообщения о потасовке в суде Реутова, где ОМОН якобы избил людей, которые пришли поддержать журналиста, активиста Евгения Куракина, Песков отметил, что ничего не слышал о происшествии и не располагает никакой информацией.
"Думаю, что необходимо для прояснения ситуации обратиться в пресс-службы министерства внутренних дел, Росгвардии, чтобы узнать, чем были вызваны действия правоохранителей, насколько они соответствовали законодательству и так далее", - пояснил он.
Ситуация пока остается непонятной даже для самих журналистов, подчеркнул Песков, поэтому это лучшее подтверждение, что нельзя делать обобщающих выводов.
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