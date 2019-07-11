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РИА Новости

Швейцарский суд запретил петуху кукарекать по ночам

Вчера, 12:02
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПетух породы Легорн
Петух породы Легорн
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Жители кантона Цюрих подали в суд на соседа, устроившего курятник в гараже рядом с домом, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.
Недовольство истца вызвал петух, который, по его мнению, кричал слишком громко и часто. В подтверждение своих слов мужчина подсчитал, что птица кукарекает от 14 до 44 раз в час, а громкость издаваемых звуков на расстоянии 15 метров достигает 84 децибел.
Суд усомнился в точности этих измерений, так как они делались с помощью смартфона, но все же признал этот способ "условно приемлемым" и частично удовлетворил требования истца.
Хозяину петуха предписали "обеспечить молчание" птицы с десяти вечера до восьми утра в будни и субботу, а также с десяти вечера до девяти утра в воскресенье. Кроме того, петуху запретили покидать курятник.
Аналогичный процесс проходит сейчас во Франции, в департаменте Приморская Шаранта. Там петуха судят за то, что он слишком рано будит окрестности криком.
Петух по кличке Морис, проживающий в департаменте Приморская Шаранта во Франции
5 июля, 12:32
Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам
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ШвейцарияЦюрихВ мире
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