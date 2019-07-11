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РИА Новости

В Кремле не знают, что стало причиной следствия в отношении замглавы ПФР

Вчера, 12:01
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Кремле не знают, что стало причиной следственных действий в отношении замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, что стало причиной, в чем обвинение и так далее. Поэтому мы ничего не можем сказать. Это не прерогатива администрации президента. Здесь нужно обращаться в следственные органы", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать задержание замглавы ПФР по подозрению в получении взятки.
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Пенсионный фонд РФДмитрий ПесковПроисшествия
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