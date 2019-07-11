В Кремле не знают, что стало причиной следствия в отношении замглавы ПФР

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Кремле не знают, что стало причиной следственных действий в отношении замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, что стало причиной, в чем обвинение и так далее. Поэтому мы ничего не можем сказать. Это не прерогатива администрации президента. Здесь нужно обращаться в следственные органы", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать задержание замглавы ПФР по подозрению в получении взятки.