В Кремле не знают, что стало причиной следствия в отношении замглавы ПФР

"Мы не знаем, что стало причиной, в чем обвинение и так далее. Поэтому мы ничего не можем сказать. Это не прерогатива администрации президента. Здесь нужно обращаться в следственные органы", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать задержание замглавы ПФР по подозрению в получении взятки.