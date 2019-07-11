В Кремле сообщили, что пока не принимали решения по льготам для "Роснефти"

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Кремль пока не принимал каких-либо окончательных решений по льготам для "Роснефти", поэтому не намерен комментировать служебную переписку, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета " Ведомости " со ссылкой на источники сообщила, что "Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" просят крупные налоговые льготы на арктический кластер месторождений. По данным издания, с просьбой о льготах компании обратились к президенту РФ Владимиру Путину весной. По словам четырех источников газеты, президент одобрил поддержку совместного проекта компаний.

"В компании действительно очень часто инициируют проекты сложные по выполнению, трудновыполнимые в связи со стандартной налоговой нагрузкой. Что касается этой конкретной ситуации, то каких-либо решений окончательных не принималось, поэтому комментировать служебную переписку я не буду традиционно", - сказал Песков.

"Нет, я просто это не комментирую", - добавил он, отвечая на вопрос, не опровергает ли Кремль информацию "Ведомостей".

Также Песков ответил на вопрос журналиста об отношении Кремля к тому, что Генеральная прокуратура отказывается проверять информацию об использовании самолетов компанией "Роснефть". По словам пресс-секретаря главы государства, здесь не требуется какого-то формулирования отношения Кремля.

"Дело в том, что "Роснефть" - это компания, которая живет и действует по корпоративным законам, по своим внутренним корпоративным правилам. Поэтому здесь комментарии могут быть только на корпоративном уровне", - сказал он.