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РИА Новости

Для тушения огня на ТЭЦ в Мытищах направили пожарный поезд

Вчера, 11:59
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© Фото : Андрей СоколовПожар в Мытищах
Пожар в Мытищах
© Фото : Андрей Соколов
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожарный поезд отправили на место крупного пожара на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"К месту пожара выдвинулся пожарный поезд", - сказал собеседник агентства.
По его словам, группировка для борьбы с огнем на газовой станции высокого давления наращивается. Привлечены уже порядка 80 человек и 20 единиц техники.
По словам очевидцев, опрошенных РИА Новости, пламя от пожара взметнулось в небо на несколько десятков метров.
ТЭЦ-27 (ранее называлась "Северная ТЭЦ") обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также самих Мытищ. В качестве топлива использует природный газ. ТЭЦ начали строить в 1987 году, это самая новая электростанция, снабжающая электричеством Москву. В 2000-х на станции построили два новых энергоблока.
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