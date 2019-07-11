Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T12:10Z
https://ria.ru/20190711/1556413657.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152173/04/1521730414_0:560:3001:2248_1036x0_80_0_0_ff9354d27469118ca640e01b6f7878b5.jpg
РИА Новости
Туризм

АТОР: Тунис ожидает рекордное число туристов этим летом

Вчера, 12:10
269
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаПляж в городе Сус, Тунис
Пляж в городе Сус, Тунис
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Тунисе прогнозируют рост туристического потока из России на 10-15%. По информации властей, основной наплыв путешественников из нашей страны ожидается во второй половине лета и в сентябре, сообщает АТОР.
По данным туристического офиса Туниса, за первые 6 месяцев 2019 года страну посетило 210 тысяч российских туристов, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года. Однако власти обращают внимание, что это итоги только начала лета: основной поток российских туристов приходится на период с июля по сентябрь. По оценкам экспертов, если объемы авиаперевозки сохранятся, то число наших соотечественников в Тунисе может вырасти по итогам года на 10-15%.
Российские туристы занимают второе место среди всех отдыхающих в Тунисе иностранцев, уступая только французам. При этом для Туниса большое значение имеет не только число туристов, но и средний срок их пребывания в стране. В прошлом году в основном россияне приезжали на 10 дней и провели в стране в совокупности шесть миллионов ночевок, что является лучшим показателем.
В целом, по итогам первого полугодия, страна приняла 3,8 миллионов иностранных туристов, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
По сравнению с январем-июнем 2018 года, доходы от туризма в Тунисе за первые шесть месяцев выросли на 42,5% и достигли почти 700 миллионов долларов США.
Сотрудники полиции на месте взрыва в центре столицы Туниса. 27 июня 2019
28 июня, 18:04
Теракты в Тунисе не привели к отказу иностранных туристов от поездок
Как сообщает министр туризма Туниса Рене Трабелси, в этом году страна рассчитывает принять рекордные девять миллионов зарубежных гостей. По его словам, недавние взрывы в столице страны не повлияли на спрос со стороны иностранцев: сокращений полетных программ и аннуляций туров не было.
202101
ТуризмТунисТуризмтуристыНовости - Туризм
Рекомендуем
Алексей Иванов
В ПФР прокомментировали сообщения о задержании замглавы фонда
РИА
Новости
Вид на набережную города Судака
В Крыму оценили идею создания международного формата по статусу полуострова
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявления о безопасности журналистов в России
Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 11 июля 2018 года
В Памплоне туристы пострадали во время забега быков
Лента
новостей
В Подмосковье нашли обвиняемого в убийстве сотрудника ГИБДД в 2003 году
Президент Украины Владимир Зеленский
Уровень доверия жителей Украины к Зеленскому снизился до 65%, показал опрос
Халкидики
АТОР: на Халкидиках, где прошел ураган, могут находиться 20 тысяч россиян
Директор Институт космических исследований РАН, физик, специалист в области космической плазмы, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович
В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
В Крыму назвали идею переименовать Россию продуктом "фабрики идиотизма"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков: Зеленский в информационной сфере будет продолжать линию Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о работе с Евросоюзом по переходу на расчеты в евро
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал усилить активность силовиков в Донбассе
В Москве проводят проверку после инцидента с журналисткой Bloomberg
Дмитрий Медведев и Барак Обама после подписания договора СНВ-3 в Праге
США не выполняют обязательства по СНВ, заявил Генштаб
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему не анонсируются внутренние поездки Путина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
Лента новостейМолния