АТОР: Тунис ожидает рекордное число туристов этим летом

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Тунисе прогнозируют рост туристического потока из России на 10-15%. По информации властей, основной наплыв путешественников из нашей страны ожидается во второй половине лета и в сентябре, В Тунисе прогнозируют рост туристического потока из России на 10-15%. По информации властей, основной наплыв путешественников из нашей страны ожидается во второй половине лета и в сентябре, сообщает АТОР.

По данным туристического офиса Туниса, за первые 6 месяцев 2019 года страну посетило 210 тысяч российских туристов, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года. Однако власти обращают внимание, что это итоги только начала лета: основной поток российских туристов приходится на период с июля по сентябрь. По оценкам экспертов, если объемы авиаперевозки сохранятся, то число наших соотечественников в Тунисе может вырасти по итогам года на 10-15%.

Российские туристы занимают второе место среди всех отдыхающих в Тунисе иностранцев, уступая только французам. При этом для Туниса большое значение имеет не только число туристов, но и средний срок их пребывания в стране. В прошлом году в основном россияне приезжали на 10 дней и провели в стране в совокупности шесть миллионов ночевок, что является лучшим показателем.

В целом, по итогам первого полугодия, страна приняла 3,8 миллионов иностранных туристов, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По сравнению с январем-июнем 2018 года, доходы от туризма в Тунисе за первые шесть месяцев выросли на 42,5% и достигли почти 700 миллионов долларов США.