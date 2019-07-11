Пожар на ТЭЦ в Мытищах готовятся тушить с воздуха

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Авиация приводится в готовность для тушения крупного пожара на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В готовность приводится авиация. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По словам очевидцев, опрошенных РИА Новости, пламя от пожара взметнулось в небо на несколько десятков метров.