Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание " . Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание " theБабель " со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.

Как уточнил бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, Порошенко допросят по делу о легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Бывший глава государства ранее стал фигурантом нескольких уголовных дел: о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", а также о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства.

Кроме того, как свидетеля его уже допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году.