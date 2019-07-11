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РИА Новости

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

Вчера, 11:48
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "theБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Как уточнил бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, Порошенко допросят по делу о легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".
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Бывший глава государства ранее стал фигурантом нескольких уголовных дел: о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", а также о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства.
Кроме того, как свидетеля его уже допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году.
Некоторые из уголовных дел, в том числе о легализации преступных доходов при продаже завода, возбудили на основании заявлений Портнова.
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