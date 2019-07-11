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РИА Новости

Жизни заболевших пациентов интерната под Хабаровском ничего не угрожает

Вчера, 11:46
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ХАБАРОВСК, 11 июл - РИА Новости. Жизни пациентов психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края, которые заболели кишечной инфекцией, ничего не угрожает, сообщает министерство здравоохранения региона на своей странице в соцсети Instagram.
Ранее сообщалось, что вспышка инфекции произошла среди пациентов интерната в среду. Заболели 197 человек, из которых 19 госпитализированы. Для остальных создан инфекционный стационар. СК возбудил дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
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"Сейчас угрозы для жизни пациентов нет, отмечается положительная динамика, прогноз благоприятный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 178 заболевших, которые получают лечение на базе интерната, изолированы. В учреждении круглосуточно дежурит врач-инфекционист. Дополнительно туда направят главную медицинскую сестру Амурской центральной районной больницы.
Как сообщает Минздрав, анализы заболевших планируется доставить вертолетом в Хабаровск, где будет проведена их расшифровка и установлена причина вспышки инфекции.
Для сотрудников интерната разработаны рекомендации по особенностям противоэпидемического режима и питанию пациентов.
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