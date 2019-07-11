Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T11:42Z
https://ria.ru/20190711/1556413307.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155632/77/1556327786_0:150:2749:1697_1036x0_80_0_0_19e1f167536e2e6eb0b56044dac0c3cc.jpg
РИА Новости

Опрос показал падение рейтинга партии Зеленского

Вчера, 11:42
2726
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" продолжает лидировать в рейтинге, однако число поддерживающих ее избирателей снизилось с 48,5% до 47%, говорится в данных опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные своего исследования, согласно которым "Слугу народа" готовы поддержать 48,5% украинских избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" 14,1%, "Европейскую солидарность" 9,2%, "Батькивщину" – 6,2% респондентов.
Президент Украины Владимир Зеленский
10 июля, 09:33
Опрос показал, чего украинцы ждут от Зеленского
"Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также пока преодолевают проходной барьер партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко (11,6%), партия "Европейская Солидарность" экс-главы государства Петра Порошенко (8,2%), партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%) и "Батькивщина" Юлии Тимошенко (6,4%)", - свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте "Рейтинг" в четверг.
По данным опроса, партию "Сила и честь" экс-главы СБ Украины Игоря Смешко готовы поддержать 3,6%, "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, Вадима Новинского и Евгения Мураева - 3,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" премьер-министра Владимира Гройсмана - 2,8%, "Радикальную партию" Олега Ляшко - 2,5%, партию ВО "Свобода" Олега Тягныбока - 2,1%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.
Опрос проводился 6-10 июля 2019 года методом личного интервью на всей территории Укркаины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 2 тысячи респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не более 2,2%.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Президент Украины Владимир Зеленский
6 июля, 20:24
Партия Зеленского подала в суд на решение о новой жеребьевке
9191022
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
РИА
Новости
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах. Съемка очевидцев
Двенадцать человек пострадали при крупном пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Лента
новостей
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Собака породы алабай
Список потенциально опасных пород собак могут расширить до 35 пунктов
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
В Сети высмеяли предложение советника Зеленского переименовать Россию
Фотография, полученная в первые четыре секунды после посадки Хаябусы-2 на астероид
Японский зонд передал первые кадры после второй посадки на астероид
Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
Фрагмент черепа неандертальца (справа) и кроманьонца (слева) возрастом в 210 тысяч лет
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Отстраненный от должности президента Украины Виктор Янукович выступает на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. 28 февраля 2014
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18В Петербурге представили новейший ракетный береговой комплекс "Рубеж-МЭ"
03:15Количество детей-сирот в Москве сократилось почти в три раза за шесть лет
03:12Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
03:11Варфоломей обложил приходы "новой церкви" Украины "данью", рассказали в УПЦ
03:10Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
03:07Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
03:02Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
Лента новостейМолния