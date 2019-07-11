Опрос показал падение рейтинга партии Зеленского

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" продолжает лидировать в рейтинге, однако число поддерживающих ее избирателей снизилось с 48,5% до 47%, говорится в данных опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные своего исследования, согласно которым "Слугу народа" готовы поддержать 48,5% украинских избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" 14,1%, "Европейскую солидарность" 9,2%, "Батькивщину" – 6,2% респондентов.

"Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также пока преодолевают проходной барьер партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко (11,6%), партия "Европейская Солидарность" экс-главы государства Петра Порошенко (8,2%), партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%) и "Батькивщина" Юлии Тимошенко (6,4%)", - свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте "Рейтинг" в четверг.

По данным опроса, партию "Сила и честь" экс-главы СБ Украины Игоря Смешко готовы поддержать 3,6%, "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, Вадима Новинского и Евгения Мураева - 3,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" премьер-министра Владимира Гройсмана - 2,8%, "Радикальную партию" Олега Ляшко - 2,5%, партию ВО "Свобода" Олега Тягныбока - 2,1%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Опрос проводился 6-10 июля 2019 года методом личного интервью на всей территории Укркаины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 2 тысячи респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не более 2,2%.