Жителя ЕАО оштрафовали за свастику в соцсетях

ХАБАРОВСК, 11 июл - РИА Новости. Суд в Еврейской автономной области приговорил жителя Биробиджана к штрафу в размере пять тысяч рублей, 60 часам обязательных работ и конфискации мобильного телефона за размещение экстремистских материалов и нацистской символики в социальной сети, сообщает областная прокуратура в четверг.
Суд установил, что администратор одного из сообществ в сети интернет, опубликовал на странице записи, содержащие изображения нацисткой атрибутики и символики. Там же он разместил материалы, признанные экстремистскими и внесенные в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ.
Вчера, 11:00"Зачем я это прочитал". Как спастись от информационного шума?Что вы делаете сразу, как просыпаетесь? – Машинально беру в руки смартфон и листаю ленту. Как долго вы можете работать, не отвлекаясь на соцсети? – Не больше получаса. Бывает, что чувствуете усталость и раздражение? – Сложно долго концентрироваться на важных вещах. Это всё из-за информационной перегрузки.
Отмечается, что в отношении него были возбуждены три административных дела по статьям 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики", 20.29 КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности" и 20.3.1. КоАП РФ "Массовое распространение экстремистских материалов". Суд признал его виновным в совершении этих административных проступков.
"Суд определил ему наказание по статье 20.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере две тысячи рублей с конфискацией предмета административного правонарушения - сотового телефона, по статье 20.29 КоАП назначен штраф в размере трех тысяч рублей, по статье 20.3.1. КоАП РФ назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина вину признал полностью и раскаялся в содеянном.