Жителя ЕАО оштрафовали за свастику в соцсетях

"Зачем я это прочитал". Как спастись от информационного шума? Что вы делаете сразу, как просыпаетесь? – Машинально беру в руки смартфон и листаю ленту. Как долго вы можете работать, не отвлекаясь на соцсети? – Не больше получаса. Бывает, что чувствуете усталость и раздражение? – Сложно долго концентрироваться на важных вещах. Это всё из-за информационной перегрузки.