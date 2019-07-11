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2019-07-11T11:37Z
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РИА Новости

В Сети высмеяли предложение советника Зеленского переименовать Россию

Вчера, 11:37
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей не оценили идею советника президента Украины Никиты Потураева переименовать русский язык в "российский", а Россию — в "Московию".
Как заявил ранее чиновник в интервью Ukrlife.TV, "украинский" русский отделился от языка, на котором говорят жители России, — как грамматически, так и лексически, он "теперь вообще другой".
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По мнению аудитории соцсетей, такие абсурдные заявления вполне соответствуют имиджу Владимира Зеленского и его команды.
"Какой президент, такие и советники!" — написала @kruchina123.
"А Зеленского переименовать в клоуна", — предложил @Ich84dienF.
"У него в команде тоже кавээнщики?" — спросил @EvgenyRussian.
Другие комментаторы с иронией отметили, что Украина наконец нашла решение всех своих проблем.
"Дайте им глобус Украины, пускай успокоятся!" — написал @Nemo02642746.
"Лениных снесли и не помогло? Печаль. Ну, теперь Россию переименуют и заживут", — заключила @Ulitka.
В последние годы на Украине остро стоит языковой вопрос. В частности, в стране не прекращаются призывы запретить или переименовать все, что так или иначе связано с Россией или русским языком.
В мае Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий употребление практически во всех сферах жизни исключительно украинского языка. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.
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