В Сети высмеяли предложение советника Зеленского переименовать Россию

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей не оценили идею советника президента Украины Никиты Потураева переименовать русский язык в "российский", а Россию — в "Московию".

Как заявил ранее чиновник в интервью Ukrlife.TV , "украинский" русский отделился от языка, на котором говорят жители России, — как грамматически, так и лексически, он "теперь вообще другой".

По мнению аудитории соцсетей, такие абсурдные заявления вполне соответствуют имиджу Владимира Зеленского и его команды.

"А Зеленского переименовать в клоуна", — предложил @Ich84dienF

"У него в команде тоже кавээнщики?" — спросил @EvgenyRussian

Другие комментаторы с иронией отметили, что Украина наконец нашла решение всех своих проблем.

"Дайте им глобус Украины, пускай успокоятся!" — написал @Nemo02642746

"Лениных снесли и не помогло? Печаль. Ну, теперь Россию переименуют и заживут", — заключила @Ulitka

В последние годы на Украине остро стоит языковой вопрос. В частности, в стране не прекращаются призывы запретить или переименовать все, что так или иначе связано с Россией или русским языком.