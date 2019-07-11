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РИА Новости

Ульянов прокомментировал заявления США о готовности к диалогу с Ираном

Вчера, 11:38
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЕНА, 11 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Заявления США о готовности к диалогу с Ираном конструктивны, но не очень убедительны на фоне ужесточения санкций и преимущественно агрессивной риторики, заявил в четверг РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"У американцев обратили на себя внимание весьма конструктивные слова - они звучат не первый раз, вчера они были повторены – о том, что Вашингтон готов к диалогу с Ираном без предварительных условий и что он призывает Иран ответить на дипломатию дипломатией. Звучит это, конечно, не очень убедительно на фоне преимущественно агрессивной риторики, на фоне ужесточения санкций и на фоне наращивания военного присутствия США в Персидском заливе. Хотя сами по себе слова, конечно, правильные", - заявил постпред.
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