Ульянов прокомментировал заявления США о готовности к диалогу с Ираном

ВЕНА, 11 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Заявления США о готовности к диалогу с Ираном конструктивны, но не очень убедительны на фоне ужесточения санкций и преимущественно агрессивной риторики, заявил в четверг РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"У американцев обратили на себя внимание весьма конструктивные слова - они звучат не первый раз, вчера они были повторены – о том, что Вашингтон готов к диалогу с Ираном без предварительных условий и что он призывает Иран ответить на дипломатию дипломатией. Звучит это, конечно, не очень убедительно на фоне преимущественно агрессивной риторики, на фоне ужесточения санкций и на фоне наращивания военного присутствия США в Персидском заливе. Хотя сами по себе слова, конечно, правильные", - заявил постпред.