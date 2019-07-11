В Африне одиннадцать человек погибли при взрыве заминированного автомобиля

АНТАКЬЯ, 11 июл - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, 25 пострадали при взрыве заминированного автомобиля в сирийском Африне, шестеро в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА).

"Одиннадцать человек погибли, 25 пострадали, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, при взрыве заминированного автомобиля в жилом районе в сирийском городе Африн", - сообщил источник.

11 civilians, including women and children, were killed as a result of the bombing of a car in #Afrin, rural #Aleppo

٢٠١٩،٠٧،١١ pic.twitter.com/X4lT54PZGY — Ali Abu Hawaa (@HHNali) 11 июля 2019 г.

Он добавил, что есть раненые, которых доставили в больницы в Турции.