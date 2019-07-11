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РИА Новости
Война в Сирии

В Африне одиннадцать человек погибли при взрыве заминированного автомобиля

Вчера, 11:37
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АНТАКЬЯ, 11 июл - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, 25 пострадали при взрыве заминированного автомобиля в сирийском Африне, шестеро в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА).
"Одиннадцать человек погибли, 25 пострадали, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, при взрыве заминированного автомобиля в жилом районе в сирийском городе Африн", - сообщил источник.
Он добавил, что есть раненые, которых доставили в больницы в Турции.
Ранее ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на собственного корреспондента в Алеппо сообщил о пяти погибших при взрыве заминированного автомобиля на дороге Туранда в Африне. Курдское агентство ANHA сообщало, что в городе произошли два взрыва. Первый взрыв прогремел на улице Эль-Филат в центре кантона Африн, второй - в деревне Туранда, неподалеку от города.
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Война в СирииАфринСвободная сирийская армияВ мире
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