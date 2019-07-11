Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T11:33Z
https://ria.ru/20190711/1556412945.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152050/66/1520506609_0:377:2969:2047_1036x0_80_0_0_849d8b719d9c71f955532eb33db539bf.jpg
РИА Новости

Совет управляющих МАГАТЭ призвал США воздержаться от подрывающих СВПД шагов

Вчера, 11:33
223
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 11 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Совет управляющих МАГАТЭ призвал США воздержаться от шагов, подрывающих Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и вернуться в сделку, сообщил в четверг РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В среду по запросу США прошла специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
10 июля, 19:34
Постпред России при МАГАТЭ дал оценку позиции США по вопросу СВПД
"Причем точно такие же сигналы был посланы самим американцам представителями многих стран из всех регионов планеты, в том числе из западной группы. Американцев - прямо или косвенно, но вполне определенно – призвали воздерживаться от шагов, подрывающих СВПД, и вернуться в сделку", - заявил Ульянов.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране
9 июля, 16:03
В Иране назвали условия для прекращения обогащения урана
700000
Обсудить 0
Михаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭРоссияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
Совет управляющих МАГАТЭ призвал Иран вернуться к полному выполнению СВПД
РИА
Новости
В МАГАТЭ выступили за рассмотрение вопросов по СВПД на Совместной комиссии
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Ульянов прокомментировал заявления США о готовности к диалогу с Ираном
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
США должны корректно подходить к исполнению СНВ, заявили в МИД
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали задержание иранского судна в Гибралтаре возмутительным
Иран ответил на обвинения в попытке задержать британский танкер
Андрей Климов
Провокацию в адрес делегатов МАП в Грузии готовили год, заявил Климов
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
МИД: Наращивание ПРО США требует от Москвы мер для обеспечения безопасности
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Мир против эскалации ситуации по Ирану, заявил Ульянов
Сергей Рябков
Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Россия не против идеи подключить Китай к диалогу по СНВ, заявил Рябков
Генштаб заявил об отказе США от переговоров о неразмещении оружия в космосе
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Задержание в Гибралтаре иранского танкера незаконно, заявил Косачев
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
Лента новостейМолния