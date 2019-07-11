Совет управляющих МАГАТЭ призвал США воздержаться от подрывающих СВПД шагов

ВЕНА, 11 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Совет управляющих МАГАТЭ призвал США воздержаться от шагов, подрывающих Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и вернуться в сделку, сообщил в четверг РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В среду по запросу США прошла специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.
"Причем точно такие же сигналы был посланы самим американцам представителями многих стран из всех регионов планеты, в том числе из западной группы. Американцев - прямо или косвенно, но вполне определенно – призвали воздерживаться от шагов, подрывающих СВПД, и вернуться в сделку", - заявил Ульянов.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.