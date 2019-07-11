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РИА Новости

Назван самый известный кандидат в Мосгордуму от 43-го округа

Вчера, 11:41
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Андрей Соколов во время сбора труппы театра "Ленком"
Актер Андрей Соколов во время сбора труппы театра Ленком
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Актер и режиссер Андрей Соколов признан самым известным кандидатом в депутаты Московской городской думы среди претендентов от 43-го избирательного округа столицы. Об этом сообщил сам актер, ссылаясь на данные опроса ВЦИОМ.
Более половины (54 процента) из опрошенных жителей избирательного округа, куда входят три района — Арбат, Пресненский, Хамовники — ответили, что положительно относятся к профессиональной и общественной деятельности Андрея Соколова.
У кандидата также самый низкий антирейтинг — 9 процентов.
"У нас для вас хорошие новости! Штаб Андрея Соколова выражает благодарность москвичам за поддержку", — написал Соколов на своей странице в Facebook. Он перечислил и показатели других претендентов.
В тройку лидеров по известности входит кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин (его антирейтинг — 24 процента) и независимый кандидат Любовь Соболь (антирейтинг — 23 процента).
В ответах на вопрос, за кого бы проголосовали жители, если бы в бюллетене было всего два кандидата, Соколов и Митрохин, 48 процентов выбирают Соколова, 25 процентов — Митрохина. Делая выбор между Соколовым и Соболь, горожане также выбирают Соколова — 47 процентов против 29.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось в пятницу, 5 июля. Около 300 претендентов предоставили документы для регистрации. Московский городской избирком до 16 июля сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Андрей СоколовВЦИОММосковская городская дума
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