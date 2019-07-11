Назван самый известный кандидат в Мосгордуму от 43-го округа

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Актер и режиссер Андрей Соколов признан самым известным кандидатом в депутаты Московской городской думы среди претендентов от 43-го избирательного округа столицы. Об этом сообщил сам актер, ссылаясь на данные опроса ВЦИОМ.

Более половины (54 процента) из опрошенных жителей избирательного округа, куда входят три района — Арбат, Пресненский, Хамовники — ответили, что положительно относятся к профессиональной и общественной деятельности Андрея Соколова.

У кандидата также самый низкий антирейтинг — 9 процентов.

"У нас для вас хорошие новости! Штаб Андрея Соколова выражает благодарность москвичам за поддержку", — написал Соколов на своей странице в Facebook. Он перечислил и показатели других претендентов.

В тройку лидеров по известности входит кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин (его антирейтинг — 24 процента) и независимый кандидат Любовь Соболь (антирейтинг — 23 процента).

В ответах на вопрос, за кого бы проголосовали жители, если бы в бюллетене было всего два кандидата, Соколов и Митрохин, 48 процентов выбирают Соколова, 25 процентов — Митрохина. Делая выбор между Соколовым и Соболь, горожане также выбирают Соколова — 47 процентов против 29.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось в пятницу, 5 июля. Около 300 претендентов предоставили документы для регистрации. Московский городской избирком до 16 июля сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.