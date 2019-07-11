Саша Лусс: я мечтала стать актрисой, а не моделью

Российская топ-модель Саша Лусс покорила мир высокой моды, став не только участницей всевозможных Fashion Week, но и лицом престижных дизайнерских домов. В Москву она приехала в другом качестве: представить свою дебютную роль в фильме "Анна" известного режиссера Люка Бессона. В интервью РИА Новости Лусс призналась, что с детства мечтала стать актрисой, рассказала о любимых сценах в фильме и поделилась мечтой о заветной роли. Беседовала Екатерина Сошникова.

— Александра, поздравляю, вы приехали в Москву представить свой дебют в фильме "Анна". Но ваш актерский путь, можно сказать, начался с фильма "Валериан и город тысячи планет", режиссером которого также выступил Люк Бессон. Расскажите, как произошло ваше с ним знакомство?

— Все началось с фильма "Валериан и город тысячи планет". Люк искал моделей на роли инопланетян, ему нужен был определенный типаж, чтобы впоследствии было проще сделать компьютерную графику. И он увидел в самолете мою модельную фотографию с показа на неделе моды, где я худая, с белыми волосами и огромными глазами. Вот тогда Люк и решил, что инопланетяне в его фильме должны выглядеть как я, с меня их и рисовали.

— У вас действительно нестандартная внешность, что не может не завораживать, неудивительно, что Люк вами всерьез заинтересовался. Как дальше продвигались контакты?

— В итоге он со мной встретился и организовал безумно длинный кастинг. У Люка нетипичный вариант отбора. Обычно как: тебе присылают текст, ты его учишь, приходишь, читаешь на камеру и до свидания. Люк же делает все не так, особенно если актер с таким небогатым опытом, как я. Например, он заставлял меня петь. И это было ужасно! Помню, тогда подумала: все, конец моей карьере, роль потеряна. Ведь я совершенно не умею петь. Потом Люк предложил за пять минут придумать свой собственный язык и назвать на нем окружающие предметы. Еще просил рассказывать одну и ту же историю из детства сначала с позиции меня настоящей, затем, представив, что я пожилой мужчина, ну и так далее. Все это ты должен был делать активно, быстро, не теряться. Конечно, голова у меня гудела, я очень волновалась и паниковала.

— Несмотря на трудности, сразу понятно, что вы прошли и огонь, и воду, и медные трубы, как говорится, чтоб получить даже эпизодическую роль в фильме популярного режиссера.

— На кастинге у Люка сидел человек, который снимал все на камеру, и как же он смеялся! Особенно, когда я запела. Люк еще попросил меня спеть мою любимую Yesterday группы The Beatles, и я еще подумала: "Ну, с богом!" Когда съемки фильма закончились, мы поддерживали отношения. Люк знал, что я очень хочу стать актрисой, что стала ходить на курсы актерского мастерства. И вот он помог мне, дав сыграть в его "Анне".

— Выходит, что желание состояться в качестве актрисы было у вас с самого детства?

— Да. Но я понимала, что не очень хочу становиться актрисой в России, не в обиду будет сказано всем тем, кто здесь работает. У меня изначально была цель попробовать себя в Голливуде. На мой взгляд, это открывает доступ к совершенно другим ролям. Я много раз видела, как звезды кинематографа сначала завоевывали признание в России, а потом стремились уехать за рубеж. Но так пока не работает, мне кажется. Поэтому я поняла, что надо сразу ехать туда. Моделинг был одним из самых простых вариантов уехать за границу, понять ментальность, выучить язык. Это изначально был план, и он осуществился.

— Значит, для вас модельная карьера всегда была ступенькой на пути к чему-то большему?

— Я, конечно же, относилась к модельной карьере серьезно, потому что прежде всего это ответственная работа. Но это не было пределом моих мечтаний, я всегда понимала, что нужно идти дальше. И мне невероятно повезло. Может, своей силой мысли я притянула появление в своей жизни самого Люка Бессона, который поверил в меня.

— Вы тепло отзываетесь о Люке. Можете сказать, что у вас хорошие, дружеские отношения?

— Да. Он мне как крестный отец. Не Марлон Брандо (исполнитель роли Вито Корлеоне в фильме "Крестный отец" – ред.), конечно, а хороший крестный отец.

— Какая атмосфера царила на съемочной площадке? Судя по всему, Люк вас поддерживал, давал советы.

— Люк постоянно давал советы, он в этом плане очень классный режиссер – он тебя поддерживает, и неважно, начинающий ты или опытный актер. Он так относился не только ко мне. Например, он мог подойти к Хелен Миррен и попросить ее сыграть как-нибудь по-другому. Кстати, Хелен вызывает у меня огромное уважение, так как, несмотря на то, что она выиграла все возможные награды, она прислушивалась к режиссеру и готова была пробовать новое.

— А были ли какие-то забавные ситуации во время съемок?

— Была ситуация, когда мы снимали сцену вдвоем с Киллианом Мерфи. И в какой-то момент Люк говорит: "Саша, иди погуляй". А у нас с ним была договоренность: если ему не нравится, как я играю, то я иду гулять, проветривать мозги на пару минут. И когда Киллиан увидел это в первый раз, он растерялся, потому что не понимал, почему я ушла, что случилось. А я в этот момент круги наматывала вокруг студии. (смеется).

— Стать актрисой вы мечтали с детства. В итоге, когда все стало явью, было сложно пробовать себя в новом амплуа?

— Это не сложно – это классно! Я очень люблю кинематограф, получаю огромное удовольствие как зритель. Понятное дело, что не каждый может попробовать себя в актерской профессии, но я понимала, что хочу именно этого. И когда такой человек, как Бессон, говорит, что у тебя получается, что ты можешь, то ты просто окунаешься в это во все с восторгом и криками "Ура!" Да, это тяжелая работа, которая требует много энергии, но когда ты любишь то, что ты делаешь, все в кайф. Я была готова находиться на съемочной площадке с утра до вечера без сна и еды.

— В фильме "Анна" звездный состав в лице Хелен Миррен, Люка Эванса, Киллиана Мерфи, с кем из актеров вам понравилось играть больше всего?

— Я не могу выбрать. Когда думаю о них, у меня их образы в голове обводятся сердечками (смеется). Но, наверное, если все-таки выбирать, то это Люк Эванс, первый человек, с кем я снималась в этом проекте. Помню, в первой половине дня мы снимали интимную сцену с Эвансом, а во второй половине дня – с Мерфи. И Эванс очень помогал: подсказывал, где приобнять, куда руку положить. Своими советами он расслабил меня, и я поняла, что бояться нечего. Помню, в какой-то момент мы с ним так хохотали, что Бессону даже пришлось просить нас остановиться. В общем, было здорово. Это положило начало удачным съемкам, на которых никто ни с кем не скандалил и не ругался, – все работали очень сплоченно.

— В фильме вы играете одну из опасных наемных убийц, есть ли какие-то общие черты между вашей героиней и вами?

— Анна добивается того, чего хочет. Она очень целеустремленная девушка. Надеюсь, что и во мне присутствует это качество, так как оно помогает в жизни. И терпение.

— Ваша героиня преподала вам какой-то урок?

— Людей убивать нехорошо (смеется).

— Несомненно. Вот у вас первая серьезная роль в крупном фильме, вы уже вынесли для себя какой-то ценный актерский опыт, который пригодится для успешной работы?

— Когда играешь, ты должен оставаться прежде всего собой, брать необходимые эмоции из разных источников, пропускать их через себя, но не оставлять внутри, иначе можно полностью себя эмоционально уничтожить. Бессон, когда готовил меня, периодически приходил на мои актерские курсы и говорил: "Саша, замечательно уметь открывать эмоции, но еще лучше, если умеешь их закрывать".

— Вы вдохновлялись чем-то при подготовке к съемкам?

— Я, мне кажется, пересмотрела все возможные шпионские фильмы, но потом поняла, что делать это не нужно… Потому что, когда я играла, Люк сразу заметил подвох и однажды спросил, почему мы сейчас делаем фильм "Солт" (смеется). Так что на самом деле все это не очень помогло.

— Получается, вдохновляться другими фильмами схожего жанра не стоит?

— Просто всегда нужно помнить, что ты — другая актриса, у тебя другой режиссер, другой сюжет. И обращение к популярным фильмам жанра все равно придало мне уверенности, потому что я поняла, что тоже так могу – как эти актрисы. Так что просмотр экшн-фильмов благотворно повлиял на мою самооценку.

— И напоследок: какую роль мечтали бы сыграть?