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2019-07-11T12:08Z
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РИА Новости

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Вчера, 11:25
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заключил под стражу по делу о госизмене еще одного россиянина. Это Константин Антонец, муж Антонины Зиминой, которая тоже арестована по аналогичному подозрению.
Он пробудет под арестом до 3 сентября. Стандартно для таких дел фабула не раскрывается из-за секретности.
Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде, в последнее время за государственную измену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров.
Самый громкий за последнее время случай связан с задержанием по этой статье помощника полпреда президента на Урале Александра Воробьева. Подробности не уточняются, но известно, что экс-чиновник в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
5 июля, 17:42
Арестованный по подозрению в госизмене помощник Цуканова обучался в Польше
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МоскваПроисшествия
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Руслан Тлеуж
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Если есть предатели, значит, Россия располагает такой важной информацией, за которой идет мощная охота.
11 июля, 12:42
lsloh sudba
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