Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заключил под стражу по делу о госизмене еще одного россиянина. Это Константин Антонец, муж Антонины Зиминой, которая тоже арестована по аналогичному подозрению.

Он пробудет под арестом до 3 сентября. Стандартно для таких дел фабула не раскрывается из-за секретности.

Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде, в последнее время за государственную измену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров.