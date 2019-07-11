Милли Бобби Браун из "Очень странных дел" сыграет в фильме "Вечные"

Милли Бобби Браун на 68-й Прайм-таймовой премии "Эмми" в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Invision/Vince Bucci Милли Бобби Браун на 68-й Прайм-таймовой премии "Эмми" в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун сыграет в фильме "Вечные" студии Marvel, . Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун сыграет в фильме "Вечные" студии Marvel, сообщает Coming Soon.

В картине также снимутся Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани и Ричард Мэдден ("Игры престолов"). Пока неизвестно, кого именно сыграет Милли Бобби Браун.

Фильм "Вечные" рассказывает о расе суперлюдей, к появлению которых на земле причастны инопланетяне Целестиалы. Суперлюди должны защищать землю от разрушителей. Главная роль Серси – представительницы суперлюдей четвертого поколения, которая может управлять космической энергией, дающей ей виртуальную бессмертность и неуязвимость, досталась Анджелине Джоли.

Ранее сообщалось, что второго по значимости женского персонажа в картине может сыграть Сальма Хайек.