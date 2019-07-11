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РИА Новости
Культура

Милли Бобби Браун из "Очень странных дел" сыграет в фильме "Вечные"

Вчера, 11:26
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© AP Photo / Invision/Vince BucciМилли Бобби Браун на 68-й Прайм-таймовой премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
Милли Бобби Браун на 68-й Прайм-таймовой премии Эмми в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/Vince Bucci
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун сыграет в фильме "Вечные" студии Marvel, сообщает Coming Soon.
В картине также снимутся Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани и Ричард Мэдден ("Игры престолов"). Пока неизвестно, кого именно сыграет Милли Бобби Браун.
Фильм "Вечные" рассказывает о расе суперлюдей, к появлению которых на земле причастны инопланетяне Целестиалы. Суперлюди должны защищать землю от разрушителей. Главная роль Серси – представительницы суперлюдей четвертого поколения, которая может управлять космической энергией, дающей ей виртуальную бессмертность и неуязвимость, досталась Анджелине Джоли.
Ранее сообщалось, что второго по значимости женского персонажа в картине может сыграть Сальма Хайек.
Премьера картины запланирована на 2020 год.
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