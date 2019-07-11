Провокацию в адрес делегатов МАП в Грузии готовили год, заявил Климов

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Провокация в адрес делегатов Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии была тщательно спланирована, она готовилась в течение года, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

В Тбилиси 20 июня радикалы ворвались в зал заседаний парламента и сорвали сессию МАП. Грузинские власти не смогли обеспечить безопасность как для российских делегатов, так и для представителей других стран.

На заседании комиссии Совфеда присутствовавший председатель Ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил, что "подготовка к проведению заседания МАП в Тбилиси была согласована за год".

По мнению Климова, в данном случае можно говорить о "тщательно спланированной провокации (в отношении Ассамблеи), которая готовилась в течение года".

Климов также отметил, что попытки раскола православия, дискредитации РПЦ являются частью большой системы сдерживания России. "На заседании нашей комиссии мы говорили о десяти направлениях угрозы суверенитету РФ. Атака на православие также является одним из направлений", - подчеркнул он.

Кроме того, Климов сообщил, что сенаторы осенью могут обсудить факты искажения истории, которые наблюдаются в международной практике.

"Может, нам имеет смысл включить в план (работы комиссии) отдельную тему - "моральные войны". Там укладывается и сюжет искажения истории - это будет очень актуально накануне 75-летия Великой Победы", - сказал парламентарий.