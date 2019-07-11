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РИА Новости

На Халкидики из-за погоды объявили чрезвычайное положение

Вчера, 11:21
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© AFP 2019 / Sakis Mitrolidis Женщины на пляже в Халкидики, Греция. 11 июля 2019
Женщины на пляже в Халкидики, Греция. 11 июля 2019
© AFP 2019 / Sakis Mitrolidis
АФИНЫ, 11 июл - РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено на полуострове Халкидики на севере Греции из-за катастрофических разрушений, вызванных непогодой, премьер-министр Кириакос Мицотакис изменил программу, сообщает телеканал ERT.
Во время урагана, обрушившегося в среду вечером, погибли шесть человек, в том числе двое россиян, пропал без вести рыбак, около 100 человек получили ранения.
Рано утром в районе объявлена чрезвычайная ситуация, сообщает телеканал.
Премьер-министр находится на постоянной связи с ответственными министрами, которые информируют его о ситуации и работе спасателей. Мицотакис поручил представителям правительства срочно выехать в регион, сообщает ERT.
В Халкидики ночью приехал министр защиты граждан Михалис Хрисохоидиса, который рано утром принял участие во внеочередном заседании правительства для первоначальной оценки ситуации.
Он выразил соболезнования семьям погибших.
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По его словам, наводнений не было, гибель людей была вызвана падением деревьев. Хрисохоидис заявил, что пожарные самоотверженно оказывали помощь пострадавшим, десятки сотрудников электрокомпании восстанавливают электросети, идет расчистка дорог, выясняется масштаб ущерба.
"Проблема с обеспечением электричеством огромная, потому что здесь десятки тысяч туристов и гостиничный бизнес, так что это вопрос экономического выживания района", - сказал министр.
"Мы будем работать в ближайшие дни, чтобы вернуть жизнь в регион. Мы здесь, чтобы поддержать Халкидики, чтобы оплакать невинных жертв и быстро залечить раны. Это наш долг", - сказал Хрисохоидис.
"Беспрецедентным" назвал положение губернатор Центральной Македонии Апостолос Дзидзикостас.
"Халкидики не видели таких погодных явлений в последние десятилетия", - сказал он и сообщил, что в районе была объявлена чрезвычайная ситуация со среды.
"Мы своевременно предупредили прессу о приближении плохой погоды, потому что она была действительно беспрецедентной. С первого момента мы задействовали весь механизм гражданской защиты региона Центральная Македония", - заявил губернатор.
В Греции последние дни стояла 40-градусная жара, местами – до 42 градусов. В среду синоптики предупредили, что в ряде районов пройдут сильные дожди, грозы, шквалистые ветры силой до 10 баллов по шкале Бофорта.
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