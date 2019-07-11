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РИА Новости

В Госдуме предложили наказывать экспертов за заведомо ложное заключение

Вчера, 11:19
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Проект об уголовной ответственности для экспертов за заведомо ложное заключение на всех стадиях судебного и досудебного производства внесен в Госдуму, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников.
"В целях устранения законодательного пробела предлагается внести изменение в статью 307 УК РФ, установив, что уголовная ответственность за заведомо ложное показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод предусматривается на всех стадиях судебного и досудебного производства, - цитирует Крашенинникова пресс-служба комитета.
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Он пояснил, что сейчас уголовная ответственность экспертов и специалистов за дачу ложных сведений предусмотрена статьей 307 УК РФ "Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод". Крашенинников пояснил, что положения этой статьи распространяются на стадию предварительного расследования по уголовному делу, а также на стадию рассмотрения дела в суде, то есть на период, когда уголовное дело уже возбуждено.
"Вместе с тем, заключения, показания эксперта или специалиста зачастую необходимы не только после возбуждения уголовного дела, но и на стадии проверки сообщения о преступлении, чтобы определить наличие или отсутствие признаков преступления. Например, проведение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего; почерковедческой экспертизы; экспертизы веществ в случае сообщения о незаконном обороте наркотических средств, взрывчатых веществ и так далее", - сказал депутат.
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При этом, продолжил Крашенинников, ложные сведения, представленные экспертом в такой ситуации, создают условия либо для необоснованного уголовного преследования невиновного, либо для незаконного отказа в возбуждении уголовного дела, нарушающего право потерпевшего на доступ к правосудию. "Поэтому очевидно, что такие деяния представляют не меньшую общественную опасность, чем те, которые осуществлены на других стадиях уголовного производства", - отметил Крашенинников.
Глава думского комитета подчеркнул, что предлагаемые изменения позволят усилить защиту прав граждан на доступ к правосудию, ограждая от возможных злоупотреблений со стороны нечистых на руку экспертов, чьи заключения зачастую имеют решающее значение для возбуждения уголовного дела или отказа в нем.
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Соавтор проекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что наказанием может стать штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест до трех месяцев.
Пискарев добавил, что если же такое ложное заключение приведет к возбуждению дела по обвинению в тяжком или особо тяжком преступлении, то наказанием могут стать принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет. Он добавил, что на законопроект уже поступили положительные отзывы из Верховного суда и правительства РФ.
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Павел КрашенинниковГосдума РФРоссияОбщество
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