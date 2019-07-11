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2019-07-11T11:19Z
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РИА Новости

Названа причина хлопка газа в московской многоэтажке

Вчера, 11:19
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Взрыв кислородного баллона в 12-этажном доме на северо-востоке Москвы произошел при замене полотенцесушителя, рассказал РИА Новости глава управы района Отрадное Владимир Литовский.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили РИА Новости, что на предпоследнем этаже дома на улице Бестужевых произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадавших нет, конструкции здания не нарушены.
"Была заявка на замену полотенцесушителя в ГБУ "Жилищник". Пришли, начали менять, не сработал обратный клапан на баллоне, баллон кислородный взорвался, произошел пожар", - сказал Литовский.
Он добавил, что сотрудники ГБУ и управы оперативно выехали на место и проверили помещение.
"Осмотрели квартиру, разрушений никаких нет, контур нормальный, закрывать ничего не надо, стекла не выбиты", - пояснил Литовский.
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