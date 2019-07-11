Ученые признали прививки от гриппа безопасными для беременных женщин

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Дети женщин, получивших прививку от свиного гриппа во время беременности, не страдают от проблем со здоровьем и задержек в развитии, как этого опасались некоторые врачи и обыватели в прошлом. Об этом пишут канадские эпидемиологи в журнале . Дети женщин, получивших прививку от свиного гриппа во время беременности, не страдают от проблем со здоровьем и задержек в развитии, как этого опасались некоторые врачи и обыватели в прошлом. Об этом пишут канадские эпидемиологи в журнале BMJ

"Наши выводы однозначны – вакцинация безопасна как для самих беременных женщин, так и для их детей. Все должны хорошо понимать то, что прививки спасают жизни будущих мам. Это особенно важно осознавать и распространять в текущую историческую эпоху, когда идеи антипрививочников и дезинформация набирают обороты", — заявили ученые.

Вирус гриппа H1N1 начал свое шествие по миру в начале 2009 года - его первые очаги появились в Мексике и затем распространились на территорию США и других государств. Ведущие научно-исследовательские институты США в рекордные сроки, всего за полгода, разработали вакцину против этой разновидности вируса в октябре 2009 года. В августе 2010 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении эпидемии H1N1.

Необычный характер этой эпидемии, а также спешное создание вакцины породили массу слухов о том, что прививки не были полностью безопасными для человека, в особенности для беременных женщин. Различные "скептики" и просто антипрививочники заявляли, что дети женщин, получивших эти инъекции во время беременности, заметно чаще страдали от болезней и других проблем со здоровьем в раннем детстве.

Лора Уолш (Laura Walsh) из университета Оттавы (Канада) и ее коллеги проверили, так ли это на самом деле, проанализировав статистику, собранную больницами и роддомами столицы Канады в промежутке между ноябрем 2009 года, когда началась вакцинация против H1N1, и октябрем 2010 года, когда эпидемия уже кончилась.

За это время на свет появилось около 105 тысяч младенцев, треть которых подверглась действию вакцины в утробе их матерей. Проанализировав их истории болезни в последующие восемь лет, ученые попытались выяснить, повлияла ли вакцина на их здоровье и отличаются ли они от других сверстников в этом отношении.

В целом, как отмечают исследователи, вероятность заполучить рак, любые другие инфекции помимо гриппа, а также отит, проблемы с развитием органов была одинаковой среди всех групп младенцев. Небольшие различия присутствовали лишь в частоте развития астмы и болезней желудка – от первой чаще страдали дети, контактировавшие с вакциной, а от вторых – остальные их сверстники.

Вероятность заполучить их была выше и ниже всего на 5-6%, из-за чего ученые считают, что эти расхождения были порождены не прививкой, а какими-то неучтенными побочными факторами, которые им пока не удалось раскрыть и "удалить" из статистики.