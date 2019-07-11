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РИА Новости
Культура

Во Владивостоке посетитель подбросил на выставку пельмени из жвачки

Вчера, 11:15
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Посетитель выставки в Центре современного искусства (ЦСИ) "Заря" во Владивостоке подбросил в качестве экспоната пельмени, сделанные из бумаги и жевательной резинки, смотритель их нашел достаточно быстро, сообщил РИА Новости представитель ЦСИ.
"Зал выставки, в котором мы обнаружили работу, называется "Авторские мифы". Там стоит работа тайского художника. И один из посетителей выставки пришел туда и оставил на тумбе рядом с ней пельмешки из бумаги и жевательной резинки. Мы с этим посетителем связались, потому что он оставил свои данные", - сказал собеседник агентства.
По его словам, подбросивший пельмени мужчина работает неподалеку и часто ходит на выставки в "Зарю".
"Ему захотелось пошутить. Он вдумчиво выбрал место, подготовил табличку – она составлена по всем правилам, переведена на английский язык. То есть человек хорошо знаком с тем, как у нас делаются выставки, и с явным вниманием к этой шутке подошел. Мы обнаружили пельмени почти сразу – смотритель обходил восемь залов выставки и, возвращаясь, увидел, что появился новый объект", - отметил представитель ЦСИ.
По его словам, смотритель снял пельмени, но перед этим задокументировал объект. В ЦСИ рассказали, что куратору выставки показалось примечательным, что посетитель так самовыразился и проявил креативный подход. Фото пельменей с табличкой с указанием авторства опубликовано в Instagram-аккаунте "Зари".
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