Во Владивостоке посетитель подбросил на выставку пельмени из жвачки

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Посетитель выставки в Центре современного искусства (ЦСИ) "Заря" во Владивостоке подбросил в качестве экспоната пельмени, сделанные из бумаги и жевательной резинки, смотритель их нашел достаточно быстро, сообщил РИА Новости представитель ЦСИ.

"Зал выставки, в котором мы обнаружили работу, называется "Авторские мифы". Там стоит работа тайского художника. И один из посетителей выставки пришел туда и оставил на тумбе рядом с ней пельмешки из бумаги и жевательной резинки. Мы с этим посетителем связались, потому что он оставил свои данные", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подбросивший пельмени мужчина работает неподалеку и часто ходит на выставки в "Зарю".

"Ему захотелось пошутить. Он вдумчиво выбрал место, подготовил табличку – она составлена по всем правилам, переведена на английский язык. То есть человек хорошо знаком с тем, как у нас делаются выставки, и с явным вниманием к этой шутке подошел. Мы обнаружили пельмени почти сразу – смотритель обходил восемь залов выставки и, возвращаясь, увидел, что появился новый объект", - отметил представитель ЦСИ.