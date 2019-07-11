Круглый стол об информационной войне против России

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12 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Сражение под Прохоровкой. Новое поле информационной войны с Россией?".