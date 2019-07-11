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2019-07-11T11:14Z
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РИА Новости

Круглый стол об информационной войне против России

Вчера, 11:14
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12 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Сражение под Прохоровкой. Новое поле информационной войны с Россией?".
Участники:
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена СУТОРМИНА;
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД.

12 июля 1943 года произошло самое масштабное танковое сражение Второй мировой войны. В преддверии 76-й годовщины Битвы под Прохоровкой в известном немецком издании Die Welt появилась статья, автор которой утверждает, что на Прохоровском поле не было крупного сражения, и Красная Армия там победу не одержала. Более того, автор цинично призывает снести монумент, возведенный в память о погибших в танковом сражении. И хотя умозаключения немецкого журналиста не нашли поддержки среди читателей газеты, циничный фейковый вброс не остался без внимания в России. Общественная палата РФ собирается обратиться в Совет Безопасности ООН по очередному факту фальсификации истории.
Почему на Западе в отношении России участились провокации на исторические темы? Почему события Великой Отечественной, Второй мировой в последнее время стали полем битвы современной информационной войны? Как отреагируют на обращение российских правозащитников в ООН? Об одном из самых кровопролитных сражений на Курской дуге, об исторической правде и о моральных обязательствах потомков победителей перед памятью героев, спасших Европу и мир от "коричневой чумы", пойдет речь на мероприятии.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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